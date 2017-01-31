КырПравительство пытается уйти от ответственности за (не)исполнение бюджета на 2016 год, - депутаты "бирболисты"

Депутаты Жогорку Кенеша считают, что члены правительства пытаются уйти от ответственности по вопросу исполнения республиканского бюджета на 2016 год.

Такое мнение народные избранники высказали на заседании комитета по бюджету и финансам в понедельник.

"Когда правительство приносит нам на рассмотрение бюджет или прогнозы республиканского бюджета, на заседаниях Жогорку Кенеша члены кабмина присутствуют полностью, сейчас они пытаются покинуть заседание", - возмутился глава фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов.

По мнению депутата, таким образом, члены правительства пытаются уклониться от ответственности за исполнение бюджета.

"Теперь, когда речь идет об исполнении бюджета, первый вице-премьер министр М.Абулгазиев говорит, что у него нет времени обсуждать бюджет", - отметил депутат.

Его поддержал депутат Зиядин Жамалдинов, который предложил проголосовать за то, чтобы М.Абулгазиев присутствовал на заседании комитета до того, как депутаты рассмотрят вопрос.

"Прошу понять меня правильно, никто не собирается уйти от ответственности, но в правительстве назначено важное совещание, поэтому позвольте мне покинуть заседание", - ответил первый вице-премьер-министр М.Абулгазиев.

В итоге депутаты решили продолжить заседание без первого вице-премьер-министра, но предложили присутствовать на заседании комитета до тех пор, пока в правительстве не начнется совещание, на котором чиновник должен присутствовать.

Отметим, депутаты рассматривают вопрос "О предварительных итогах исполнения республиканского бюджета Кыргызской Республики за 2016 год".

Источник - kyrtag.kg