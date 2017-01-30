Кто кого пытается обмануть?

В то время как зажглась звезда Омурбека Бабанова, занимавшего пост главы правительства, Омурбек Текебаев свалил его с седла, обвинив в том, что он получил от турецкого бизнесмена скакуна в качестве взятки.

Канат Исаев, которому доверял Бабанов, был лидером фракции "Республика" в Жогорку Кенеше. Вместо того чтобы поддержать друга в тяжелое время, он тайно встал на сторону Текебаева, "ударил ножом в спину" Бабанова. С помощью Текебаева он сумел унять чувство зависти к добившемуся успеха Бабанову. После такого скверного поступка он лишился должности лидера фракции, даже был исключен из фракции. С тех пор они отвернулись друг от друга, перестали здороваться. Теперь же они забыли о своих обидах, начали навещать друг друга, подолгу пить чай в кабинете, беседовать. Возможно это связано с президентскими выборами. Говорят: "Рыбак рыбака видит издалека", возникает вопрос - кто кого обманывает.

Источник: газета "Фабула пресс" №6 от 27.01.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org