Неделя: "Праймериз" по-кыргызски, "большая игра" ГКНБ...

На проходящей неделе стало известно, что часть груза с потерпевшего крушение самолета должна была прибыть в Кыргызстан.

Политические силы перешли к "праймеризу по-кыргызски". Трамп начал выполнение предвыборных обещаний.

27 января Госкомитет по нацбезопасности сообщил, что приблизительно 2 тонны из 70 тонн груза самолета "Боинг-747" , потерпевшего крушение 16 января вблизи аэропорта "Манас" и унесшего жизни 35 кыргызских граждан, должны были прибыть в Кыргызстан.

Согласно информации, груз принадлежал казахстанской компании JTI Kazakhstan LLC и представлял из себя партию зажигалок. Корреспондент "Азаттыку" сообщал о нахождении на месте крушения инструкций на кыргызском языке к этим зажигалкам.

По информации Госкомитета по нацбезопасности, груз должен был долететь до Стамбула и оттуда вернуться на другом лайнере. Но эти действия оцениваются как противоречащие логике не только бизнеса, но и простой логике, потому что представляется абсурдным, что груз, который должны выгрузить в Бишкеке, планируют привезти в Стамбул, там провести через таможенную проверку, затем загрузить на другой самолет и привезти обратно в "Манас".



Новая противоречивая информация ГКНБ о скандальном грузе сигнализирует о нескольких серьезных вещах. Во-первых, так как появились неопровержимые факты выгрузки груза в Кыргызстане, создается впечатление, что "сверху" решили через ГКНБ представить информацию "по выгрузке малой партии груза". Чтобы эта информация не противоречила предыдущим сообщениям правительства, что в "Манасе" не должны были выгружать никакого груза", предположительно, выбрали вариант, что "груз должен был отправиться в Стамбул и вернуться". Но этот вариант шит белыми нитками.

Еще один заслуживающий внимания момент: за расследование возбужденного уголовного дела по крушению самолета в "Манасе" принялась Транспортная прокуратура. Официальный орган, ведущий расследование, не распространил никаких данных, и внезапно сбоку появляется ГКНБ со своей информацией, что порождает ряд вопросов.

Бывший генеральный прокурор Кыргызстана Байтемир Ибраев объясняет распространение информации Госкомитетом по нацбезопасности политизацией правоохранительных органов:

- Теперь правоохранительные органы ввязываются в политические вопросы. Сейчас главной, первейшей задачей Госкомитета по нацбезопасности является выявление причин авиакатастрофы. В первую очередь, должен ответить на это. Кому принадлежит груз – это второй, третий, четвёртый... вопрос. К сожалению, отвлекается от главной задачи, отвечая на последующие вопросы. Конечно, я далек от того, чтобы назвать это законным, получается политизированный вопрос.

Экс-заместитель председателя ГКНБ Артур Медетбеков говорит, что провоз контрабандного груза через аэропорт "Манас" установился еще раньше:

- Если не весь груз, то хотя бы половина должна была выгрузиться в "Манасе". Затем написали бы в таможенной декларации, что прибыл из Стамбула. Или никаких документов на груз не оформляли бы, и он ушел к владельцу. Такие схемы работали во времена Акаева, Бакиева, Отунбаевой, работают и сейчас. Этой возможностью пользуются крупные и влиятельные фигуры. Так как сейчас Кыргызстан не является членом Евразийского экономического союза, им тоже известно, и теперь они могут обратить на Кыргызстан другое внимание.

Турецкая компания, владеющая грузом на потерпевшем крушение самолете, выдавала относительно него противоречивую информацию. Первоначально сообщалось, что груз должен был быть выгружен в "Манасе", а затем информировали, что весь груз предназначался для Стамбула.

Кыргызстанские эксперты отмечают, что никакого доверия заявлениям турецкой частной компании не вызывают.

Расследованием унесшего жизни 35 граждан Кыргызстана крушения самолета и установлением владельца груза занимается депутатская комиссия. Особенно важно выявить не только владельца груза на потерпевшем крушение самолете, но и того, поступал или не поступал контрабандный груз за приблизительно 50 посадок самолета турецкой компании в Кыргызстане, говорит Артур Медетбеков.

Очередной "пинок в пояс" после "Белизгейта"...

ГКНБ 27 января распространил не только информацию про груз на самолете, но и по "Белизгейту". Оценена юридически необоснованной передача в 2010 году только 49% из 100% принадлежащих Максиму Бакиеву акций торговой марки "Мегаком" и сохранение 51% акций в компании Penwell Business Limited. Было сообщено, что решение по передаче 51% акций компании Penwell было принято тогдашним главой следственный группы генпрокуратуры Кылычбеком Арпачиевым. Как известно, Арпачиев, руководивший Следственным управлением Генеральной прокуратуры в пору руководства ведомством Аидой Саляновой, в 2015 году был задержан с взяткой 100 тысяч долларов и посажен.

ГКНБ также признал незаконным продление адвокатской лицензии находящемуся в розыске Алексею Алексееву в 2010 году тогдашним министром юстиции Аидой Саляновой.

Служба нацбезопасности сообщила о получении данных о том, что получившая 51% акций "Альфа Телекома" компания Penwell Business Limited, в целях окончательной приватизации акций, в 2010 году дала взятки в крупных размерах кыргызским чиновникам. ГКНБ привел в пример слова бывшего депутата Жогорку Кенеша Омурбека Абдрахманова, который утверждал, что среди получателей таких денег были лидеры партии "Ата-Мекен".

Как сообщили из партии "Ата-Мекен", судебным решением слова Абдрахманова о связи партийных лидеров с "Мегакомом" признаны ложной информацией и наложен штраф в размере 100 тысяч сомов.

Лидеры "Ата-Мекена", в свою очередь, заявляют о полном опровержении обвинений ГКНБ по "Белизгейту". По их словам, данные, которые в скором времени будут получены из Белиза, подтвердят поддельность документов главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Как говорит Омурбек Текебаев, вопрос, почему 51% "Мегакома" не были взяты на баланс государства еще в 2010 году, необходимо адресовать Алмазбеку Атамбаеву, в то время отвечавшего во временном правительстве за экономику. Также он привел в пример, как на встрече с президентом России Владимиром Путиным Алмазбек Атамбаев говорил, что "Мегаком" не будет передан государству, самое главное, чтобы российская сторона выплачивала дивиденды и налоги.

51% "Альфа телекома" были переданы государству спустя четыре года, в 2014 году. В настоящее время правительство пытается продать 100% акций "Мегакома" за 18 млрд сомов, но заинтересованных сторон не появляется.

"Праймериз по-кыргызски"

Осенью этого года в Кыргызстане пройдут президентские выборы. В преддверии выборов идет подготовка политических сил и партий страны, отбираются кандидаты из соискателей. Это "праймериз по кыргызски", когда отбор кандидатов проводится без всяких правил в форме ожесточенной закулисной борьбы.

Уинстон Черчилль называл борьбу за власть в политбюро КПСС, управлявшего СССР, "схваткой бульдогов под ковром", в Кыргызстане разворачивается похожая картина, когда обладающие президентским амбициям начинают напряженную закулисную борьбу, чтобы пробиться в кандидаты в партийном, плановом и региональном праймеризе.

Информация о том, что из объединившихся в целях совместного решения всех вопросов Адахана Мадумарова, Камчыбека Ташиева и Акматбека Келдибекова последний начал подготовку к выборам, свидетельствует об этом самом "праймеризе по кыргызски".

Беспрерывные атаки через газету, принадлежащую влиятельному члену СДПК, на Темира Сариева, не скрывающего своих президентских амбиций - одно из фрагментов "праймериза по кыргызски".

Как известно, внутри партии СДПК также идет схватка за кандидатство. Эта партия еще не остановилась на Сооронбае Жээнбекове, Исе Омуркулове или другом политике. Вне всяких сомнений, решающим голосом в этой партии обладает президент Атамбаев.

Ну а для партий "Республика" и "Онугуу" вопрос выбора кандидата является легким. Эти партии могут продвигать на президентство своих лидеров. Чтобы обеспечить победу, перед ними стоит вопрос объединения с другими политическими силами и усиления.

Трамп принимается за исполнение обещаний...

Внимание мировой политики на проходящей неделе было привлечено к первым практическим действиям Дональда Трампа, заступившего на президентскую должность 20 января.

Спешащий продемонстрировать, что его предвыборные заявления не были пустословием, Трамп первым делом отменил решение Барака Обамы в сфере здравоохранения. Также объявил о выходе США из Соглашения о транстихоокеанском торговом сотрудничестве в составе 12 стран. Поставил заслон потоку прибывающих в Штаты мигрантов из семи ближневосточных мусульманских стран.

В целях выполнения обещания по созданию барьеров незаконной миграции поднял вопрос финансирования строительства стены на границе между Мексикой и США. Выставил требование, чтобы расходы на воздвижение этой стены несла Мексика. В ответ президент Мексики Пенья Ньето заявил, что Мексика никогда не будет платить эти деньги:

- Я сожалею и осуждаю решение продолжить строить стену, которая в течение многих лет нас разделяет, Мексика не верит в стены, Мексика не заплатит ни за какую стену.

Разногласия по строительству стены между Трампом и Пеньей Ньетом привели к отмене визита президента Мексики в США. Теперь Трамп объявил о введении дополнительной таможенной пошлины на производимые в Мексике и экспортируемые в США товары. Сообщается, что торговая война между соседними странами негативно скажется не только на компаниях, но и населении.

Решение Дональда Трампа о выходе из торговых соглашений, введение дополнительного налога на товары из соседних стран не означают прекращения сотрудничества с другими странами. Президент до этого неоднократно заявлял, что такое сотрудничество будет перестроено в соответствии с интересами США.

Согласно правилам, устанавливаемых под доминантой Вашингтона, будут партнеры первого, второго, третьего и последующего рядов.

Партнерами первого ряда будут Великобритания, Канада, Япония, Израиль. Лидеры этих стран соответственно занимаемым местам были приглашены в Вашингтон. Британский премьер-министр Тереза Мэй прибыла в США 26 января, и стала первым зарубежным лидером, который встретился с Трампом после его заступления на президентский пост.

Понятно, насколько важно для Британии, принявшей решение о выходе из Евросоюза, сохранить и развивать особые отношения с Соединенными Штатами. С лидерами Японии и Израиля состоялись телефонные переговоры, они приглашены в Вашингтон.

Во втором ряду стран, с которыми намерены сотрудничать Соединенные Штаты, по всей видимости, отведено место Европейскому союзу и Индии. Скорее всего, считающие Китай своим основным соперником США намерены использовать потенциал Индии для приструнивания.

25 января Трамп переговорил по телефону с индийским премьером Нарендрой Моди, пригласив посетить Вашингтон в ближайшее время. Трамп назвал Индию "настоящим другом и партнером в решении всех вопросов". Китай же он обвинял в "ежегодном выводе 500 млрд долларов и воровство рабочих мест". К странам Ближнего Востока также проявляется прохладное или безразличное отношение.

Осознавая, каким методом будет работать с этим регионом, Дональд Трамп поручил Пентагону и Госдепартаменту начать подготовку к созданию в Сирии безопасных зон:

- Я точно сделаю безопасные зоны в Сирии для людей. Думаю, Европа совершила ужасную ошибку, когда разрешила миллионам людей приехать в Германию и другие страны. Не хочу, чтобы это повторилось, этому бедствию необходимо уделять внимание на месте. Президент Обама, Хиллари Клинтон и Керри (прежний госсекретарь) позволили десяткам тысячи людей въехать в США. Теперь ФБР ведет следствие по терроризму против большего числа людей, чем раньше. Эти люди из группы людей, которых они впустили.

Прежний президент США Барак Обама не пошел на создание безопасных зон в Сирии из-за возможности конфронтации с Россией и глубокого ввязывания США в сирийский конфликт.

Поэтому заявление Трампа вызвало обеспокоенность России, проводящей в Сирии военную операцию.

Тем не менее в первом телефонном разговоре между президентами России и США, состоявшемся 28 января, Владимир Путин и Дональд Трамп заявили о готовности совместной работы ради стабильности и развития. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны договорились взаимодействовать на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе.

Президенты переговорили по вопросу восстановления координации российско-американских действий в борьбе против террористической организации "Исламское государство" и соблюдению единого курса в урегулировании сирийского конфликта.

Как говорится в релизе пресс-службы Кремля, Путин и Трамп остановились и на других международных вопросах, обсудили основные направления украинского кризиса.

В релизе также говорится, что даны соответствующие поручение по подготовке встречи с глазу на глаз Путина и Трампа.

Сообщается, что разговор Трампа и Путина продлился около 40 минут.

Российские эксперты, анализируя возможности консенсуса двух президента, прогнозируют, что Штаты взамен улучшения отношений с Россией, "прощения" по вопросу Крыма и отмены санкций могут потребовать от Москвы отдалиться от Китая. Это вызывает вопрос, бросит ли Кремль Пекин, который не присоединяется ко всей Европе и Соединенным Штатам в процессе введения санкций.

Источник: Азаттык, перевод: gezitter.org