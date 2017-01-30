Депутат Бакыт Сыдыков не знает, что "мечтающая о траве с обоих склонов горы коза остается голодной"?

Начал стряхивать пылинки с бабановской одежды и осыпать его фальшивыми дифирамбами: "Вы самый лучший! Только вы должны стать президентом!"



Вызывают удивление действия последнего времени депутата фракции "Республика - Ата Журт" Жогорку Кенеш Бакыта Сыдыкова. Не имеет проблем по части денег, ни других, проживает счастливую жизнь, и непонятно, почему постоянно бегает с одного берега на другой и в условиях отсутствия какой-либо "угрозы" начинает заранее подстилать соломку.

Годом ранее этот депутат мырза был избран от партии "Республика - Ата Журт". Начинал с партии "Ата-Журт". При прямой поддержке лидера второй упомянутой партии Камчыбека Ташиева надел на себя депутатский значок. Потом переменил курс на 100%, прибивается к Бабанову, забыл, благодаря кому пришел. Возможно, те, кто колеблется в позициях в зависимости от того, в чьих руках реальная власть, поймут его. Ташиев остался за бортом, и возможно, более привлекательным для Садыкова выглядит Бабанов, который в парламенте возглавляет избранных от партии "Республика - Ата-Журт". Ведь есть поговорка "более привлекателен ребёнок с лепешкой".

Но если бы ходил кругами вокруг ребенка с лепешкой, так нет же! Недавно Омурбек Бабанов собрал ряд единомышленников в ресторане "Фрунзе", то ли для подготовки к предстоящей большой схватке, то ли для получения благословения новых своих шагов в политике, в общем, на вечеринку прибыл среди прочих и Бакыт Сыдыков. Он не устыдился того, что прежде перескакивал с одного берега на другой, не стал сидеть молча, а начал стряхивать пылинки с бабановской одежды и осыпать его фальшивыми дифирамбами: "Вы самый лучший! Только вы должны стать президентом!".

Такое поведение приспичило бы малому ребёнку, но непродуманные действия вполне себе взрослого джигита, как известно, останутся пятном на всю жизнь. Поневоле начинаешь задумываться, что толкает Бакыта мырзу так быстро менять маски на своем лице? Это джигит – сын известного Усена Сыдыкова, о котором в общественности высказываются различные мнения, но одно вынуждены признать все. Этот человек – крепкий в своей позиции, обладает устойчивым характером, который не позволяет ему предавать единомышленника. Странно, что у такого серьезного отца рождается сын, напоминающий своим поведением движение ртути, которая то разливается, то собирается. Недаром кыргызы дают такие оценки: "сын лучше отца", "сын равный отцу", "сын хуже отца". После этого вынуждена сказать, что Бакыт мырза относится к категории "сынов хуже своего отца".

Если исходить из того, что он смотрит на бабановские деньги и зависит от него в материальном плане, так у него самого достаточно богатства. У него имеются полные возможности сделать других зависимыми от себя в материальном плане, а не попадать самому в такую зависимость.

Поэтому, если он сам не объяснит, то мы не поняли его игру между двумя лидерами.

Источник: sayasat.kg

http://www.gezitter.org/ushaktar/57248/