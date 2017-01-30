На кого сделает «ставку» Кремль в случае досрочных президентских выборов?

Куда ни пойди, везде один вопрос: «Кто будет следующим президентом?».

Полно желающих стать президентом, управлять государством. Мечтают об этом политик, аналитик, артист, юморист, скотовод. Многочисленность амбициозных людей, желающих стать президентом, ставит преграду перед отбором достойного кандидата. Остается также открытым вопрос, кого сделает и оставит преемником сегодняшний президент. На кого сделает ставку А. Атамбаев: выберет преемника из своей партии СДПК, или поставит на человека, не имеющего никакого отношения к партии, но близкого по душе, сегодняшнего соратника?

Сейчас внутри СДПК много больших людей, называемых преемником. Только в Белом доме грузно сидят 5-6 «великанов» наподобие спикера парламента Чыныбая Турсунбекова, лидера фракции Исы Омуркулова, бывшего спикера Асылбека Жээнбекова. К ним присоединяется имя кажущегося «молодым» руководителя отдела внешней политики президента Сапара Исакова. Сегодняшний глава правительства Сооронбай Жээнбеков фаворит среди вероятных преемников. Но сможет ли преемник Атамбаева занять его место?

И вообще, доработает ли до завершения срока сегодняшний президент к концу года? И этот вопрос активизируется. По большинству предположений президентские выборы могут пройти не осенью, а досрочно весной. Такое вполне вероятно. В случае досрочных президентских выборов схватка будет ожесточенной. Явно, если сегодняшний президент остановит свои обязанности досрочно, тогда в СДПК создастся тяжелое положение. Сомнительна работа единой команды. Для партии власти досрочные выборы принесут только тяготы.

Бесспорно, борьба за президентский трон будет идти между СДПК, кандидатами из группы Мадумаров-Келдибеков-Ташиев, Бабановым, Торобаевым, Сариевым. На кого может сделать ставку СДПК под началом Атамбаева? Если поставит на Сапара Исакова, то сегодняшняя власть опростоволосится, сомнительно, что народ поддержит Исакова, носившего бумаги перед Максимом. Определяющий сегодня внешнюю политику Исаков днем 7 апреля ходил вместе с Максом в США, и тянущиеся сейчас разговоры за «молодым» не дадут открыть дорогу его счастью наследования власти. Поэтому Сапара Исакова можно вычеркнуть из списка следующих преемников.

Спикер парламента Чыныбай Турсунбеков ни разу не озвучил свои амбиции управлять страной. Так что и его не стоит вносить в список кандидатов от СДПК. Ожидается отбор Исы Омуркулова с одним из родных братьев Жээнбековых. Ближе стоит к реальности, что из этих братьев президент остановится на Сооронбае Жээнбекове. Сооронбай Жээнбеков удобный кадр для президента.

У троих – Мадумарова, Ташиева, Келдибекова – в равной степени есть свой электорат. В особенности в южном регионе этих политиков поддерживают больше, чем лидеров СДПК. Любой политик, вышедший кандидатом от этой группы, будет сильным конкурентом. Хотя Омурбек Бабанов пока не говорит, что пойдет на президентские выборы, но не сможет скрыть проводимую им сильную подготовку и переговоры. У Бабанова тоже сильны амбиции стать президентом. Темир Сариев из первых объявил, что пойдет в президенты. Бакыт Торобаев скажет открыто о президентских выборах на пресс-конференции 10 февраля. Говорится, что лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев не пойдет на президентские выборы, но будет продвигать на пост главы страны именно этого Бакыта Торобаева.

Собирающийся участвовать в президентских выборах и получить голоса человек должен подготовить 20 млн долларов. По подсчетам аналитиков в этот раз на выборах в курджуне кандидатов должно быть не меньше 20 млн долларов. У 5 кандидатов – основных соперников имеются средства в 20 млн долларов. Ясное дело, у кандидата от СДПК не будет финансового дефицита. Для Бабанова, Сариева эти средства не создадут проблем. Тройка и Торобаев тоже смогут найти такие средства.

Учитывая сильное влияние Кремля на кыргызскую политику, одним из решающих факторов является: кто из кандидатов найдет поддержку Кремля и придет к одному мнению с ним. Поэтому претенденты курсируют в Москву чрезвычайно часто с целью найти там поддержку. Кремль не делает ставку на всех кандидатов. Начали поступать сведения, что Москва не остановилась на Сариеве, не доверяет Бабанову. Выяснилось, Текебаев принимает усилия для устройства переговоров Бакыта Торобаева с большими людьми в Москве. Пока нигде не сказано о взглядах Москвы на Жээнбекова и «тройку». Астана тоже может оказать влияние на эти выборы. Будет большим влияние и Назарбаева. Ни один политик не может уверенно сказать, что он не окажет финансовой поддержки и будет молча сидеть, лишь наблюдая.

В скором времени во внутренней политике могут произойти большие перемены. Сегодняшнее правительство уйдет в отставку, Жээнбеков начнет подготовку к президентским выборам. Очевидно, неспроста одна из фракций в коалиционном большинстве парламента готова хоть сейчас написать заявление о выходе из коалиции. Это одна из игр к предстоящим президентским гонкам. В начале этой недели президент Алмазбек Атамбаев принял главу аппарата Фарида Ниязова, поднял вопрос объявления текста принятой Конституции. Это тоже сигнал перед дачей старта к большой гонке. Кто пойдет на место Сооронбая Жээнбекова? Мэр города Бишкека Албек Ибраимов, видящий в президенте старшего брата, как об этом говорилось во многих СМИ? Пока ни у президента, ни у СДПК нет намерения приводить Ибраимова главой правительства. Удивляет информация о рассмотрении кандидатуры Омурбека Бабанова на это место как одного из основных претендентов. В случае реализации данного сценария, СДПК нейтрализует одного из сильных кандидатов. Если введут в работу принятый Основной закон, то сидящие спикером и премьером люди не смогут соревноваться за президентство. Если Атамбаев остановит свою работу, тогда на его место должен сесть спикер как временно исполняющий обязанности. По новому сценарию спикер Чыныбай Турсунбеков тоже в то время будет вынужден укрепить здоровье, обязанность возьмет глава правительства. Бабанов станет исполняющим обязанности президента, поработает для обеспечения победы кандидату СДПК, а после выборов 5 лет просидит главой правительства. то только один из разработанных политтехнологами сценариев. Поддастся ли на это Бабанов? Вопрос в этом.

Источник: газета «Жаны ордо» №2 от 27.01.2017/стр.2, перевод: gezitter.org