Сыргак Абдылдаев: «Текебаев с ловкостью ввел Жанара Акаева в команду Атамбаева»

От редакции: Получивший убежище в Швеции известный журналист Сыргак Абдылдаев заявил, что враги Атамбаева находятся у него самого за пазухой.

Такое мнение он написал на своей странице в Фейсбуке. Конечно, сказанное Сыргаком мырзой не новость. Но сказанное им о Жанаре Акаеве в последнее время совпадает с действиями «балашки», близко к правде.

- «Я не могу понять, куда смотрели продвинутые люди из СДПК перед тем, как привести в Жогорку Кенеш эту политическую проститутку (депутата Жанара Акаева), ущербного умом типа, отбившегося от своей группы. Ясно же, его мозг остался на уровне раба. Появляются подозрительные мысли, что враги Атамбаева ходят в его окружении. А что, никто из СДПКовцев до сих пор не понимает, что этого безмозглого «балашку» в окружение Атамбаева отправил Текебаев с ловкачеством через своего человека? В действительности 5-ая колонна начала гнилостно разлагать изнутри команду Атамбаева. Говоря по правде, он работает против людей, вошедших в доверие к президенту, для распада СДПК изнутри. Он четко выполняет свою обязанность предательством к СДПК», - говорит Сыргак Абдылдаев.

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №4 от 27.01.2017/стр.10, перевод: gezitter.org