В США - акции протеста против новых миграционных правил

Во многих крупных городах США десятки тысяч людей проводят и планируют акции протеста против новых миграционных правил, введенных президентом Дональдом Трампом и ограничивающих право въезда в страну для мигрантов и беженцев из семи мусульманских стран.

Сенатор-демократ Чак Шумер, обращаясь к участникам акции в Нью-Йорке, назвал новый порядок «неамериканским».

Более десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в центральной части Бостона. Тысячи собрались у Белого дома в Вашингтоне, скандируя: «Впустите их!» и неся плакаты: «Мы все мусульмане».

Марши протеста запланированы в Хьюстоне, Детройте, Сент-Луисе и Лос-Анджелесе. Указ Трампа привел к задержанию и депортации сотен людей, прибывающих в аэропорты США.

Азаттык