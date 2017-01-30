В США - акции протеста против новых миграционных правил

Во многих крупных городах США десятки тысяч людей проводят и планируют акции протеста против новых миграционных правил, введенных президентом Дональдом Трампом и ограничивающих право въезда в страну для мигрантов и беженцев из семи мусульманских стран.
Сенатор-демократ Чак Шумер, обращаясь к участникам акции в Нью-Йорке, назвал новый порядок «неамериканским».
Более десяти тысяч человек вышли на демонстрацию в центральной части Бостона. Тысячи собрались у Белого дома в Вашингтоне, скандируя: «Впустите их!» и неся плакаты: «Мы все мусульмане».
Марши протеста запланированы в Хьюстоне, Детройте, Сент-Луисе и Лос-Анджелесе. Указ Трампа привел к задержанию и депортации сотен людей, прибывающих в аэропорты США.
Азаттык
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