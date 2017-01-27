Вернутся Мырзакматов и Жапаров

Как известно, не разбирающиеся в политике, но суетящиеся молодцы в прошлом году попали за решетку вслед за Талгарбековым, а чуть ранее некоторые из них выехали из страны.

Среди них были М. Мырзакматов и С. Жапаров. Эти богатыри боятся гнева власти, поэтому находятся за пределами страны. Но судя по их частным заявлениям, мы понимаем, что они прислушиваются к тому, что происходит в Кыргызстане. Конечно, они живут беспечно, тем не менее они оказались вне общества, народа. А это большая потеря для любого человека. Тем не менее в этом году у них появляется шанс вернуться к своему народу. Поговаривают, что два упомянутых джигита намерены объединиться и вернуться в страну, воспользоваться появившейся возможностью. Сообщается, что приехав они станут опорой для одного кандидата в президенты. Если они сделают такой неожиданный ход, то будет тяжело загнать их в клетку. Потому что сейчас ситуация непростая, с лица власти может быть сорвана маска из-за авиакатастрофы. Все интересное впереди...

Источник: газета "Мантыш" №1 от 24.01.2017 / стр. 7, перевод: gezitter.org