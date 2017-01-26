Осмоналиев ищет укрытие под мышкой Бабанова

Видишь людей, которые переживают по любому поводу и хочется сказать:
"Уж лучше не жить, чем жить так". Например, есть такой опытный интриган, которого зовут Айбек Осмоналиев. На данный момент является членом Совета директоров российского инвестиционного банка. Осмоналиев хорошо знает, где и как добывать деньги. Сейчас он сидит у кормушки упомянутого банка. Айбек мырза ранее подхалимствовал людям из окружения президента Атамбаева, сейчас же не знает, как сблизиться с Омурбеком Бабановым, предположительно будущим президентом. Судя по тому, как Осмоналиев не довольствуется синицей в руке и стремится к журавлю в небе, он хочет в будущем занять еще какую-нибудь жирную должность. Интересно, как они ответят на следующий вопрос: "Что ты сделал для народа?"
Источник: газета "Мантыш" №1 от 24.01.2017 / стр. 3
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