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Печать E-mail Подробности Политика 26.01.2017 14:33 Просмотров: 6 Осмоналиев ищет укрытие под мышкой Бабанова Видишь людей, которые переживают по любому поводу и хочется сказать: "Уж лучше не жить, чем жить так". Например, есть такой опытный интриган, которого зовут Айбек Осмоналиев. На данный момент является членом Совета директоров российского инвестиционного банка. Осмоналиев хорошо знает, где и как добывать деньги. Сейчас он сидит у кормушки упомянутого банка. Айбек мырза ранее подхалимствовал людям из окружения президента Атамбаева, сейчас же не знает, как сблизиться с Омурбеком Бабановым, предположительно будущим президентом. Судя по тому, как Осмоналиев не довольствуется синицей в руке и стремится к журавлю в небе, он хочет в будущем занять еще какую-нибудь жирную должность. Интересно, как они ответят на следующий вопрос: "Что ты сделал для народа?" Источник: газета "Мантыш" №1 от 24.01.2017 / стр. 3 Добавить комментарий