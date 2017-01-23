А.Атамбаев выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру в связи с гибелью венгерских школьников в автокатастрофе

В результате аварии погибли по меньшей мере 16 человек
Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру в связи с гибелью венгерских школьников в автокатастрофе на севере Италии. Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента КР.
“С чувством сопереживания воспринял трагическую весть о произошедшей на севере Италии автокатастрофе, повлекшей за собой гибель венгерских школьников”, - отмечено в телеграмме главы государства.
Президент Алмазбек Атамбаев передал искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии.
По информации Associated Press, автобус с венгерскими школьниками попал в аварию и загорелся на севере Италии, погибли по меньшей мере 16 человек.
По данным агентства, 39 человек выжили, многие получили серьезные травмы. В частности, один из пострадавших находится в коме в критическом состоянии.
Пока не ясно, что именно стало причиной ДТП: двигавшийся ночью автобус врезался в опору эстакады на дороге близ Вероны. Другие автомобили в аварии не участвовали.
По данным венгерского МИД, водитель потерял управление, врезался в заграждение, а затем в опору. После чего автобус загорелся. Следователи заявляют, что на месте аварии нет следов торможения.
Между тем СМИ сообщают, что водитель следовавшего за автобусом грузовика заметил, что у того какие-то проблемы с колесом и попытался предупредить об этом, но не успел.
Школьники из Венгрии возвращались на родину после каникул на горнолыжном курорте во Франции.
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