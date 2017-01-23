Ахматбек Келдибеков: Мы еще не решили, кто из нас троих пойдет на президентские выборы...

Бишкек, "Саясат.kg". Пока что не решено, кто из объединившихся в конце прошлого года троих политиков: Адахана Мадумарова, Ахматбека Келдибекова и Камчыбека Ташиев – будет баллотироваться на президентских выборах, которые состоятся в этом году.

Об этом информагентству "Саясат.kg" сообщил Ахматбек Келдибеков.

По его словам, отдельные средства массовой информации преднамеренно постараются создать между ними троими раскол, распространяя недостоверную информацию. "Кажется, наш альянс нарушает сон многих людей. Поэтому уже сейчас распространяются различные сплетни, домыслы.

Например, распространяют такие слова, как "между троими возник разлад", "Мадумарова обманули, что на президентство пойдет он", "Келдибеков готовится к президентским выборам, открыл штаб". Ни одно из этих слов не соответствует правде. Когда мы объединялись, то договорились, что решения по всем вопросам будем принимать вместе. Мы договорились, что решим вопрос кандидата в президенты, когда придёт время, в соответствии с условиями каждого из нас. Это договоренность остается. В настоящее время мы готовимся к проведению партийного съезда, тогда-то и станет все известно", - сказал Келдибеков.

Источник: sayasat.kg