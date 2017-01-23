Президент А.Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата ход подготовки к обнародованию официального текста Конституции КР

Устранен целый ряд несоответствий текстов на государственном и официальном языках.

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 23 января заслушал информацию руководителя Аппарата Президента Фарида Ниязова о работе Межведомственной рабочей группы по подготовке к обнародованию официального текста Конституции КР с учетом внесенных в нее поправок по итогам референдума, состоявшегося 11 декабря прошедшего года.

По информации Ф.Ниязова, Межведомственная рабочая группа, образованная распоряжением Главы государства, завершает свою работу. В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона “О внесении изменений в Конституцию”, официальный текст Конституции КР с учетом изменений, внесенных настоящим законом, подлежит обнародованию Президентом КР не позднее четырнадцати дней после вступления в силу настоящего закона. При этом, принятый референдумом закон требует, чтобы были не только учтены внесенные в Основной закон поправки, но также устранен целый ряд несоответствий текстов на государственном и официальном языках.

Глава государства отметил важность проводимой работы и обратил особое внимание на необходимость очень внимательного и скрупулезного отношения членов межведомственной рабочей группы и привлеченных экспертов к выполнению этой ответственной задачи.

Об этом сообщает отдел информационной политики Аппарата Президента КР.