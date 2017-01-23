Женская драка в турецком парламенте попала на видео

Обсуждение конституционной реформы в турецком меджлисе вылилось в потасовку между женщинами-парламентариями, сообщает Hurriyet.
В знак протеста против поправок, предложенных правящей Партией справедливости и развития, независимый депутат Айлин Назлиака приковала себя наручниками к парламентской трибуне.
Женщина призвала турецких законодателей отклонить проект конституционной реформы, однако политические оппонентки Айлин попытались силой отвести ее в зал.
Между женщинами-парламентариями завязалась драка. Как сообщает Hurriyet, после потасовки трем депутатам национального собрания Турции потребовалась помощь медиков.
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Источник - РИА Новости
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