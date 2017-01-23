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Печать E-mail Подробности Политика 23.01.2017 09:11 Просмотров: 6 Женская драка в турецком парламенте попала на видео Обсуждение конституционной реформы в турецком меджлисе вылилось в потасовку между женщинами-парламентариями, сообщает Hurriyet.

В знак протеста против поправок, предложенных правящей Партией справедливости и развития, независимый депутат Айлин Назлиака приковала себя наручниками к парламентской трибуне.



Женщина призвала турецких законодателей отклонить проект конституционной реформы, однако политические оппонентки Айлин попытались силой отвести ее в зал.



Между женщинами-парламентариями завязалась драка. Как сообщает Hurriyet, после потасовки трем депутатам национального собрания Турции потребовалась помощь медиков.

Источник - РИА Новости Добавить комментарий