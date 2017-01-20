На кого надеется простой народ?

Кто не знает о роли моста средств информации между властью и народом? Сама по себе большая честь выполнять справедливую обязанность в ответственное время.

Сегодня в Кыргызстане размножились как муравьи издания. Но, к сожалению, некоторые газеты, сайты освещают только взгляды своих хозяев. Такие средства информации только бьют ногами недостатки в государстве. Они никогда не осмелятся создавать положительные мнения. Конечно, немногочисленны и их читатели. Известно, что они все-таки вынуждены ставить на первое место желание своих читателей.

Как говорится «слово правдой не испортишь», надежда простого населения оживляется от проводимых государством работ. Тем не менее очень опасные вопросы обязательно приводят в порядок главы страны. В частности, отношения между соседними странами ставит на место только лишь государство. Горланящим, непутевым политикам никогда невозможно упорядочить эту проблему. Как бы ни старались, они не в состоянии решить ни одного малейшего вопроса. Мы окончательно пресытились неприятными явлениями, сопровождающимися упором на силу, шумный скандал. Мы не преувеличиваем. Все-таки, опасны ли серьезные изменения последнего времени в вопросе границы? Нет. Например, в настоящее время видны как на ладони поездки туда и обратно родственников, которые перестали общаться с Узбекистаном. Мы видели успешность визита президента в соседнюю страну, это правда. Настанет час, вот так открываются дороги, поднимается настроение народа. Мы не сомневаемся в дальнейшей реализации больших проектов. Пока удовольствуемся этими достижениями.

Во время визитов в самые большие страны – Индию, Китай – Алмазбек Атамбаев добился разрешения многих запутанных вопросов. Понятно, с укреплением взаимосвязей с развитыми странами будет плодотворной экономика. Бесспорно, их особо интересуют наши месторождения, которыми переполнена наша страна. Не может не вызывать восторга красота кыргызской природы в объятиях Ала-Тоо. Если приумножатся инвестиции, внесут вклад в развитие предпринимательства, то казна государства «разжиреет», окажет влияние на жизнь народа. Создадутся рабочие места, что внесет положительный вклад в вопрос миграции. Если стекутся в нашу страну туристы, бизнесмены, спортсмены, творческие люди, то наш авторитет дальше многократно возвысится. Далеко полетит слава наших национальных ценностей, перейдя международные границы, далеко услышат славу кыргызов. Разойдутся по миру наши великолепные вещи, находки, национальная еда. Вот так мы можем реализовать желаемое.

Во всех местах и регионах нашей земли полно мастеров, ремесленников, рукодельниц, мастеров прикладного искусства. Один делает шырдак, ткет ковер, второй занят изготовлением конского снаряжения. Еще кто-то замечательно ставит, украшает юрты. В сельской местности ходят мастера, тренирующие коней, тайганов, ловчих птиц. Настало время оживить давно оставшиеся в тени национальные обычаи, традиции, ритуалы, обряды. Разумеется, правительство способно создать условия для прославления кыргызов, ознакомления мира с нашими благородными делами. Если не создать широкие условия для иностранцев, то невозможно распространить наши ценности в мире.

На самом деле надежды многонационального населения кыргызской страны связаны с государством. Поэтому все мечтают, прежде всего, о мире. Без этого народ будет переживать, жизнь не разовьется вперед. Наш народ удовлетворен положением сегодняшней власти. С каждой озвученной критикой взятый курс главы страны приносит свои плоды. Хотя впереди стоит чрезвычайно ответственная политическая кампания, но наш народ цел и невредим, имеет весомый взгляд. В первую очередь, если мы, средства информации будем широко освещать хорошие явления в кыргызской стране, искренне содействовать распространению во вселенной национальных ценностей, тогда мы исполним свою обязанность по совести.

Источник: газета «Ачык соз» №1 от 19.01.2017/стр.4, перевод: gezitter.org