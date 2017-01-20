Сабыр Муканбетов, политический обозреватель: "В овчарне Бакиева под названием "Ак Жол" Наргозуева запомнили как валуха Максима"

- Установлена личность тех, кто ставит под сомнение репутацию президента в социальных сетях, некоторых из них пригласили в ГКНБ, вынесли предупреждение, другие зарегистрированы за границей, до них добраться невозможно.

- Установлена личность тех, кто ставит под сомнение репутацию президента в социальных сетях, некоторых из них пригласили в ГКНБ, вынесли предупреждение, другие зарегистрированы за границей, до них добраться невозможно. Эта информация активно обсуждается, общественность разделилась на два лагеря. Одни говорят: "Что о себе возомнила Карамушкина? Это давление на свободу слова, такими методами власть хочет обуздать оппонентов, из-за которых она теряет свой авторитет. Сторонники власти же предлагают привлекать к ответственности, поговаривая: "Правильно делают, нужно принять меры". Можете ли озвучить мнение по этому поводу? На чьей вы стороне?

- Сейчас эпоха развитых технологий, у каждого на руках смартфон, обмен информацией происходит молниеносно. Люди в мгновении ока узнают о том, что происходит на другом конце планеты, они могут утолить свою жажду информации о мироздании, о достижении науки. Как влияют достижения науки и культуры на наши человеческие качества? Они возвышают нас или тянут в пропасть? К сожалению, наши дурные качества никуда не делись, мы используем достижения науки как инструмент. Не скажу, что перепалки в социальных сетях разделили пользователей на два лагеря. Там происходит противостояние оппонентов власти, желающих прогнать ее, занять освободившееся место и сторонников власти. В двух лагерях полно фейков, которые прикрываются чужими именами. Остальное большинство просто наблюдает. Упомянутые стороны ведут борьбу за общественное мнение, привлекают к себе внимание наблюдателей, хотят заручиться их поддержкой. Но они поддаются эмоциям, переходят к оскорблениям. Нельзя клеветать, думая, что в интернете все можно, что это не относится к средствам массовой информации (СМИ). Все стороны в равной степени должны нести ответственность.

- Руководительница правовой клиники, экс-депутат Чолпон Джакупова говорит, что депутат Карамушкина превысила свои полномочия, что она не имела права обращаться в ГКНБ...

- Чолпон неправа, если считает, что депутат Карамушкина не имела права обращаться в ГКНБ. Не только депутаты, но и простые граждане имеют право обращаться в государственные органы, в ООН, к Богу. Ее слова прозвучали бы более осмысленно, если бы она сказала: "Карамушкина повела себя некомпетентно, ей следовало бы обратиться в прокуратуру". Поэтому это рядовая словесная перепалка, это очередная пикировка между оппозицией и пропозицией. Стороны вынуждены иметь противоположное мнение даже по вкусу арбуза, если это обсуждается в интернете. Это не более чем борьба за власть.



- Среди общественности призывают принять меры в отношении тех, кто говорит: "Если опорочишь кого-то в СМИ, на тебя подадут в суд. Тебя не привлекут к ответственности, если ты сделаешь это в соцсетях. Потому что соцсети не относятся к СМИ". Некоторые это воспринимают как давление на свободу слова, а что вы думаете по этому поводу?

- Почему возникает это слово, давление? Потому что меры по привлечению к ответственности применяются в одностороннем порядке - против тех, кто озвучивает критику в сторону власти. Различные разговоры будут возникать, пока они будут думать, что руки у правительства длинные, пока будут набрасываться на тех, кто критикует власть, пока не будут защищаться другие люди, чья честь тоже задевается. Должны защищаться не только те, кто располагает властью и деньгами, но и все стороны в равной степени, той же прокуратурой, ГКНБ. Вот тогда будет справедливость и такие разговоры прекратятся. Смотри, у президента есть защитница - Карамушкина, а кто будет заступаться за нас с тобой? Что нам делать, у нас-то нет "кара мышык" [черной кошки]. Я не сторонник мнения о том, что в социальных сетях можно кого угодно поливать грязью, так как они не входят в СМИ. Неважно, где ты поставил под сомнение репутацию человека, распространял слухи или нецензурно выражался - в СМИ, на улице, в театре, на кухне, в соцсетях, за это должна быть ответственность. Или это не так? Думаю, нужно нести ответственность, если навредил без причины. Большинство пользователей соцсетей создали фейковые аккаунты, вводят народ в заблуждение, унижают оппонентов, от этого они получают удовольствие. Чиновники из власти и известные оппозиционные политики создали себе несколько фейковых аккаунтов, воняют в соцсетях, что вызывает отвращение. Вместо того чтобы сидеть сложа руки, говорить, что бесполезно бороться с соцсетями, нужно выяснять, кто сидит за теми или иными аккаунтами, привлекать к ответственности. Если понадобится, нужно принимать специальный закон. В некоторых странах за это предусмотрена уголовная ответственность. Это не притеснение свободы слова. Разве нельзя критиковать без матов, ложных обвинений? Если пишут правду, то никто тебе ничего не скажет!

- Недавно на одном сайте написали про вас: "Туйгунаалы Абдраимов схватил Сабыра Муканбетова и сделал бросок на землю". Позднее выяснилось, что это неправда. Вы сами столкнулись с клеветой, не из-за этого ли вы предлагаете жесткие меры?

- Нет. Предлагаю потому, что не считаю это притеснением свободы слова и убежден в том, что поставившие под сомнение репутацию человека должны быть привлечены к ответственности. Кто-то поливает тебя грязью в интернете, ты хочешь высказать в лицо все, что ты о нем думаешь, потом выясняешь, что это безликий аккаунт. Что в этом хорошего? За кого-то заступится Карамушкина или ГКНБ, а кто заступится за нас с тобой? Поэтому я предлагаю принимать закон, чтобы это действовало на всех в равной степени. "Кыргызтудей" написал о том, что я попал под бросок. Я не изменил свое отношение к сайту после публикации этого слуха. Правда все равно одержит верх. Я рассказал о том, как все было, разоблачил ложь. Бегалы Наргозуеву не оставалось ничего сказать, кроме как утешить себя со словами: "Хотя бы подтвердилось, что встреча действительно состоялась". Не чувствуется, что его задело то, что он был уличен во лжи, ведь он уже дедушка. Я всегда говорю правду и мне не стыдно. Если у народа беда, то я всегда готов выйти вперед и поставить свою грудь под пулю. Я знаю многих львов с Аксы, которые шли со мной плечом к плечу. Бегалы считает своим кумиром Мелиса Эшимканова, которого называли приезжим из севера редактором. Я был с ним рядом, когда он возглавил газету "Ленинчил жаш". Был среди лидеров Ашар и КДК. Наверное в то время Бегалы был щенком, у которого глаза не полностью открылись. Да и позднее мы не видели, чтобы он стал самостоятельным. В овчарне Бакиева под названием "Ак Жол" Наргозуева запомнили как валуха Максима. Даже сейчас у него не своя голова на плечах. Пляшет под дудку Омурбека Бабанова. Поливая грязью всех, кого видит. Разжигает вражду среди народа.

- А почему усилилось противостояние? В одно время казалось, что у вас хорошие отношения...

- Не я был инициатором. Так его мотивировал хозяин. Омурбек Бабанов - растущий политик. На последних двух парламентских выборах он добился победы, о нем и его партии начали говорить в народе. Предстоящие президентские выборы отличаются от парламентских. Это не тот случай, когда региональные лидеры работают на одну партию, чтобы стать депутатами. Будет борьба личностей. Ты знаешь кыргызов, поддержат своих.

Внушительную поддержку получат кандидаты из больших, многонаселенных регионов. Например, из Оша и Чуя. Например, лидеры Чуя не делятся на 5-6 регионов, как в Таласе. Они между собой договариваются, объединяются. Увидевшие хотят их рассорить, но тщетно, поэтому вынуждены распускать слухи о пьяном дебоше.

Кто станет президентом? Ответ на этот вопрос знает Бог, решение примет народ. Нужно подчиниться решению народа, каким бы оно ни было. Что плохого в том, что мы говорим: "Не нужно поливать друг друга грязью из-за власти, не превращайтесь в непримиримых врагов. Потому что завтра будет новый день и вам придется столкнуться по хорошим или плохим поводам"? Я не говорю, что такие мысли не могут прийти в голову Бегалы. Они пришли бы, если бы он сам за себя думал. У кыргызов верблюда называли верблюдом, а аксыйцы хотят из ягненка сделать верблюда. Стоит ли этого опасаться?

Источник: газета "Азия news" №3 от 19.01.2017 / стр. 4, перевод: gezitter.org