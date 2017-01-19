Текебаев о "Боинге": Правительство не говорит всю правду

Сегодня, 19 января, в парламенте обсудили вопрос создания депутатской комиссии по крушению самолета Boeing-747-400F.

Так, лидеры фракций "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов и "Онугуу-Прогресс" Бакыт Торобаев предложили на парламентском уровне заняться изучением причин авиакатастрофы.

Другой лидер фракции "Ата Мекен" Омурбек Текебаев заявил, что "правительство не до конца рассказало правду об истинных причинах нахождения упавшего самолета в воздушном пространстве Кыргызстана".

"Грузовой самолет привез в Бишкек груз и не собирался останавливаться на дозаправку. У меня есть письмо от турецкой компании - владельца борта. В нем они пишут, что самолет оставлял груз, а не садился на дозаправку, как рассказывают в кабмине", - сказал он.

Текебаев также предложил выяснить окончательно характер груза, а также кому он предназначался. "Из-за этого погибли граждане", - добавил депутат.

Спикер Чыныбай Турсунбеков попросил депутатов работать последовательно. "Если вы не доверяете чьей-либо работе, вынесите решения фракций. Данный вопрос будет изучен на заседании парламента", - сказал он.

Напомним, 16 января в 07:17 по местному времени грузовой самолет Boeing-747-400F авиакомпании ACT Airlines (MyCargo), зафрахтованный компанией Turkish Airlines, совершал рейс из Гонконга в Стамбул. Самолет должен был совершить посадку в аэропорту Бишкека в 7.20, однако при заходе на посадку потерпел крушение. Самолет упал в районе дачного поселка Дача-СУ. На сегодня известно о 23 разрушенных домах, 38 погибших, включая четырех членов экипажа. В Бишкек прибыли эксперты Международного авиационного комитета. Найдены два черных ящика, их отправили в Москву для расшифровки.

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