Табылды Акеров, эксперт: "Ситуация в Джалал-Абадском горкенеше может создать революционную ситуацию"

Если подобные случаи произойдут в 3-4 городах, тогда это обязательно приведет к возникновению революционного настроя

Политолог Табылды Акеров выразил следующее мнение по поводу ситуации, сложившейся в Джалал-Абадском городском кенеше: "Как показывает мировой опыт, после создания коалиции не вошедшие туда партии создают оппозиционный блок, или каждый по отдельности начинает конкурировать с коалицией. В Джалал-Абадском горкенеше складывается очень интересная ситуация. Ощущение, что не вошедшие в коалицию СДПК и "Кыргызстан" испытывают досаду. Они устраивают саботаж, пытаясь прервать работу городского кенеша. Но если эта тенденция распространится в Кыргызстане, то станет сильным ударом по всей государственной системе. В первую очередь такие явления вызовут возмущение избирателей, граждан. Уменьшится доверие к политическим партиям. Окажет негативное воздействие на ситуацию в стране, сохранение стабильности. Есть отдельные аналогии между создавшейся в Джалал-Абаде ситуацией и революционной ситуацией 2005 года. Если подобные случаи произойдут в 3-4 городах, тогда это обязательно приведет к возникновению революционного настроя. Кланы начнут объединяться. Поэтому могу сказать, что такие действия фракции СДПК и "Кыргызстан" неправильны, потому что на сегодняшний день вся власть в стране – в руках этих партий. К ним прислушивается прокуратура, суды, действуют в их интересах. Самое главное – эти процессы проходят под контролем аппарата президента, что понятно без слов.

По-моему, сегодня партии СДПК и "Кыргызстан" ставят целью прервать работу городского кенеша, чтобы вызвать расформирование и создание новой коалиции. Они надеются, что в случае развала коалиции они войдут в новую. Или, точнее, будет правильнее сказать, что власть планирует развалить коалицию, потом с партбоссами в Бишкеке проведут тайные переговоры, уговорят, чтобы новая коалиция была сформирована с участием СДПК и "Кыргызстана". В то же время они, возможно, могут ставить целью распустить городской кенеш и победить на повторных выборах. Джалал-Абадская область по числу избирателей является самым большим регионом. Поэтому власть не с легкостью согласится уменьшить свое влияние в этом регионе. Хотя СДПК и "Кыргызстан" находятся во власти, власть постоянно открыто показывает свою недостаточность. В этом аспекте безошибочно могу сказать, что будет очень трудно урегулировать эту ситуацию без роспуска в Джалал-Абаде горкенеша и проведения повторных выборов".

Источник: kyrgyztoday.kg

http://www.gezitter.org/politic/56935/