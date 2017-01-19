Иса Омуркулов, лидер фракции СДПК: «СДПК обязательно выдвинет своего кандидата в президенты»

Ну а если народные представители не понравятся народу, будут заботиться о личных интересах, тогда такое явление не при несет никакого авторитета парламенту, конец тоже будет нехорошим.

- Иса Шейшенкулович, мы беседуем с вами в начале нового года. Прежде всего, каким на ваш взгляд был в целом прошедший год? Расскажите об этом?

- В нашем народе говорится «не называй прошедший год плохим». Так и здесь, в нынешнем году в нашем государстве было много больших серьезных исторических событий. Самое главное, он стал одним из годов укрепления стабильности. Нигде не было шумных скандалов. Это явление само по себе самое большое богатство для нашего народа. Ведь если есть мир, нет скандальных шумных споров, тогда интересуются народы мира, в наше государство приходят большие инвестиции. Это для нашего народа большая победа.

Весь год мы говорили о референдуме, Основном законе. Этот вопрос шел с чрезвычайной открытостью и прозрачностью. Желающие люди входили в желательные группы, выражали свои мнения. Были группы «За» и «Против», можем сказать, что свобода слова зашкаливала. Общественные организации, активисты полностью обсуждали во всех видах СМИ, социальных страницах. Все это показало неравнодушие наших граждан по любым вопросам.

Кроме того, успешно прошли выборы в местные кенеши. Я уверен, что пришли депутатами патриоты родины, они хорошо поработают. Они и создадут условия для развития на следующие 5 лет, внесут свой вклад. Также, если упомянем коротко о нынешних исторических событиях, мы на высшем уровне провели Всемирные игры кочевников, 100-летие Уркуна, 25-летие Независимости. События Уркуна – черное пятно в истории кыргызского народа, погибли тысячи наших отцов и матерей. К дате тех событий установлен памятник, приехал сам Путин, возложил цветы, как бы давая понять, что русский народ не поддерживает трагические события, в свое время это было ошибочным делом. Играми кочевников мы еще раз прославили Кыргызстан на весь мир, после этих игр узнали Кыргызстан страны, не знавшие его, увеличился интерес, приезжают к нам. Это само по себе один из наших стратегических шагов вперед.

Если возьмем экономическую отрасль, то было нелегко. В реальности на нас оказывают вредные последствия наложенные западными государствами санкции, ограничения против России. Негативное влияние оказало не только на нас, но и на соседние государства. Так происходит из-за тесной взаимосвязи всех. Итак, мы пострадали меньше всех. Сохранилось основное русло, основное направление экономики, не сошло с прямой дороги. Этой дорогой мы потихоньку разрешим социальные, коммуникационные, инфраструктурные проблемы.

Отмечу одно хорошее явление. В 2016 году сделан большой шаг. Так, по республике было запланировано строительство 225 школ, большинство их реализовано. Даже в союзные времена не строилось столько школ за год. На школьный вопрос потрачены полностью 100 млн долларов, поступившие от Джеруя. Также до этого не было привлечено грантов, инвестиций, как в прошлом году, на решение проблемы чистой воды. Эти шаги - большой успех для нашего государства. Со следующего года начнет решаться проблема чистой воды в сотнях сёл.

- Фракция СДПК в 2012 году получила 21 мандат в Бишкекский городской кенеш, а в этом году получила только 13 мандатов. Наверное, можем сказать, что это свидетельствует о неиспользовании властью административных ресурсов… Что скажете по этому поводу?

- По-моему, в последнее время усилилась конкретность. Многие партии использовали имеющиеся возможности, в соответствии с этим добились результатов. Имели место и противоречащие закону вещи. Например, можем назвать «подкуп». Народ хорошо заметил такое явление.

Следовательно, мы не должны отрицать этого. И этот метод оказал влияние. Ну а наша партия всегда стоит далеко от таких грязных вещей. Я сам будучи мэром в 2012 году тоже действовал против использования административных ресурсов, чтоб не допускать незаконных шагов, создал хорошие условия, по-моему, тогда мы и получили больше голосов.

- Высказываются слова, что это связано с авторитетом партии…

- Было влияние людей в списке. Они поверили в какие-то вещи, хорошо поверили. Самоуверенность тоже не дала много хороших результатов.

- Говорится, что в следующем году парламент может распуститься. В какой мере реальны такие разговоры? Наверное, вы лучше всех знаете этот вопрос…

- Вопрос референдума главным образом состоял из двух вопросов. Первый – внесение изменений и дополнений в Основной вопрос. Второй – его применение после принятия. Парламент избран всем народом, президент его поддержал. Поэтому нет юридических оснований для его роспуска. Думаю, если парламент хорошо поработает, а депутаты удостоятся поддержки народа, оправдают надежды народа, то доработает до конца. Ну а если народные представители не понравятся народу, будут заботиться о личных интересах, тогда такое явление не при несет никакого авторитета парламенту, конец тоже будет нехорошим.

- Общественность по-разному понимает сказанное, что большинство статей в Основном законе, принятом в новом году, вступит в силу 1 декабря 2017 года. Что скажете об этом?

- Если после официального объявления Центральной избирательной комиссией итогов референдума, в течение следующих 15 дней президент подпишет его, то вступит в силу. Изменилась статья 26 Основного закона, теперь статья 5 вступит в силу 1 декабря 2017 года. Остальные статьи будут применяться после официального подписания. Такое решение было принято. Но по многим статьям надо принять законы на основе Основного закона.

Если скажем о вышеуказанной статье 5, то первое – в случае выхода из коалиционного большинства надо получить не менее двух третей голосов и все должны подписать постановление. Второе – в случае роспуска коалиции спикер тоже должен подтвердить свои полномочия. Третье - статья о снятии и назначении министров главой правительства. Четвертое – президент обязательно подписывает бюджет по налогам, то есть, статья: при наличии предложения правительства отзывается назад. Пятое – если депутат станет премьер-министром, или первым вице-премьер-министром, он сохраняет за собой депутатский мандат. Значит, уйдя с должности, он снова остается депутатом.

- Некоторые люди оппозиционного характера высказывают обвинение, что власть провела референдум не с 50% от общего числа проголосовавших, а с 30%. На самом деле, это же допускает закон…

- Правильно, закон позволяет. Если на референдуме 30% от общего числа всех избирателей проголосует «за», то референдум считается состоявшимся. В этот раз на выборах и референдуме приняло участие 42% граждан, из которых поддержало 79,5%, а 15% были против, были и недействительные бюллетени. Это правильный, реальный показатель.

- Хотелось бы услышать ваше мнение о деятельности правительства…

- Сейчас перед правительством стоят нелегкие проблемы. Во-первых, это поднятие экономики, увеличение источников дохода правительства и другое. Оно мучается, потому что прежнее правительство хорошо не подготовилось к вступлению в ЕАЭС. Например, сейчас создаются трудности из-за невозможности провозить в Россию продовольственную продукцию. Кроме того, в нашу страну извне поступает много товаров контрабандным путем, начиная с бензина. Все это оказало отрицательное воздействие. Сейчас правительство работает над этой проблемой.

Я уверен, начиная с ближайших месяцев правительство решит такие проблемы, есть надежда, что хорошенько упорядочит. Проблемы были, будут. Расходы бюджета будут нарастать с каждым годом, это хорошо. Причина в том, что у нас по сравнению с прошлыми годами строятся различные социальные учреждения, дороги, коммуникации.

- Хотелось бы услышать ваше мнение о внешних долгах. Большинству не нравится сказанное Министерством финансов о необходимости взять взаймы еще 500 млн долларов. Эксперты бьют в колокол, говоря о приближении размера внешнего долга к 60%...

- В мире множество государств, практически все государства живут за счет таких внешних долгов. Приведу один-два примера. Размер внешнего долга развитой Японии составляет 219% от ВВП. У Америки составляет 118%. У Казахстана больше 80%. У Италии выше 79%. Поэтому 60% для нашего государства не очень большой показатель. В принципе все западные государства живут на кредиты. Нам можно и не брать за пределами страны кредиты. Но на какие деньги мы построим альтернативную дорогу север-юг, электролинию «Датка-Кемин», ГЭС, дороги? Тогда нам ничего не надо делать, а просто сидеть? Мы не должны бояться брать деньги за пределами страны. Всего-то полученные извне деньги необходимо использовать по целевому назначению, тратить на конкретные направления, не допускать никаких личных интересов, усилить контроль. Нам нельзя не усилить эту сторону.

- С каждым разом растет количество готовящихся в президенты. Высказываются предположения, что власть сама выдвинет несколько человек, одним из которых может стать Иса Омуркулов. Хотелось бы услышать из ваших уст об этом…

- Мы должны вместе со всем народом безошибочно выбрать в президенты опытного, прозорливого, грамотного в работе человека. Ведь на вопрос «какой дорогой пойдет государство в ближайшие 6 лет, каким будет его развитие?» неравнодушно смотрю не только я, но и вся общественность, размышляет. У нас много политических партий, кроме того много джигитов, считающих себя крутыми. Я уверен, наш народ никем не обманется, не продастся, изберет президентом самого достойного, самого патриотичного человека. Я тоже отдам свой голос за такого человека. СДПК тоже обязательно выдвинет своего кандидата.

- Кем может быть этот кандидат?

- Ну, это же покажет время…

- Чего вы ждете от 2017 года для государства, народа, себя?

- В предстоящем новом году, конечно, во-первых, жду для государства стабильности, мира. Жду развития, роста. У нас самое главное, если будет крепкая стабильность, будет и развитие. На самом деле сложно говорить и гарантировать, что 2017 год будет легким. Жизнь это борьба. Поэтому сегодня все чиновники, мы должны работать согласно в единстве. Мне хотелось бы высказать пожелание: не враждовать друг с другом, не копить очки друг другу, а думать о народе, работать прямо и чисто.

Желаю каждой семье, их близким и вообще всему народу мира, благополучной жизни.

Источник: газета «Багыт.kg» №35 от 18.01.2017/стр.8, перевод: gezitter.org