"Оппозиционеры" решили сделать политику из трагедии?

16 января кыргызский народ пережил трагедию, в результате крушения самолета погибли десятки наших соотечественников.

Пока мы испытывали горечь потери, глаза наполнялись слезами, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев решил сделать политику из этой трагедии, что вызывает только возмущение.

Услышав о случившемся, он поручил журналистам из своего телеканала "Сентябрь" отправиться на место происшествия, найти компромат против власти. В то же время на одном из сайтов, принадлежащих товарищу лидера "Ата Мекена", была попытка связать президента Алмазбека Атамбаева с упавшим самолетом. Распространили соответствующие слухи. "Украинское издание korrespondent пишет, что упомянутый самолет связан с президентом Алмазбеком Атамбаевым. Предположительно, возвращаясь с Китая, президент отправил груз в Турцию", - пишет упомянутый сайт.

Очевидно, что это наглая ложь и грязные сплетни. Подтверждено, что в упомянутом самолете были товары различных бизнесменов, он направлялся из Гонконга в Стамбул. Опубликованная на сайте информация не соответствовала действительности, может поэтому большинство не обратило на нее внимание.

Если учесть, что владелец упомянутого сайта сейчас превратился в марионетку Текебаева, можно предположить, что за этими "утками" может стоять босс "Ата Мекена". Как понимать Текебаева, который хочет даже из этой трагедии сделать политику, удовлетворить свои интересы? Этот светлейший человек мог бы не опускаться так низко. И без того он утратил авторитет, зачем усугубляет свое положение?

Источник: газета "Майдан.kg" №1 от 18.01.2017 / стр. 12, перевод: gezitter.org