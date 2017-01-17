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Печать E-mail Подробности Политика 17.01.2017 14:38 Просмотров: 2 Президентом хотят стать люди с безмерным аппетитом Не доведено до конца строительство дороги Балыкчы-Корумду. Реконструкцией трассы занялась китайская компания "Лонг Хай", к работе было привлечено 72 иностранных и 474 местных рабочих. Упомянутая компания поспешно отстроила участок "Тамчы - Чолпон-Ата" к 31 августа 2016 года. А полностью достроить дорогу планируется к 31 декабря 2017 года. Дорога, протяженностью в 104 километра обойдется в 9 млрд 202,4 млн сомов. В данное время работа приостановлена из-за отсутствия денег, местные жители опять обеспокоены тем, что и в этом году они будут дышать пылью и не смогут нормально поработать во время летнего сезона. Бывший глава правительства Темир Сариев начал работу по реконструкции дороги при отсутствии финансовых источников. К нему возникли вопросы по полмиллиарда сомов, в связи с чем он ушел в отставку. Вместо того чтобы нести ответственность за кашу, которую заварил, он намеревается стать президентом. И кто назовет нас правовым государством? Все обвиняемые в хищениях рвутся на пост президента. Когда мы избавимся от этих людей, отрицающих все подряд? Источник: газета "Фабула пресс" №3 от 17.01.2017 / стр. 3, перевод: gezitter.org Добавить комментарий