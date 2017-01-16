Судимость никак не помешает Келдибекову баллотироваться в президенты

В Центризбиркоме пояснили, что закон не отсеивает подобных кандидатов

Экс-спикер ЖК Ахматбек Келдибеков намерен баллотироваться в президенты на предстоящих выборах, которые пройдут осенью 2017 года. Об этом ИА «24.kg» сообщили в секретариате партии «Ата-Журт».

Уточняется, что пока съезда не было, но планируется выдвижение для участия в президентской гонке кандидатуры Ахматбека Келдибекова.

В партии также подчеркнули, что сопартиец Камчыбек Ташиев выступит в поддержку бывшего торага парламента.

Сам Кельдибеков пока воздерживается от комментариев по поводу своего выдвижения как единого кандидата от партии и оппозиционного альянса.

Тем временем среди общественности многих заинтересовал вопрос о наличии не погашенной судимости у Ахматбека Келдибековича. То есть, имеет ли он законное право претендовать на главный государственный пост? Как оказалось, все-таки имеет.

– В числе требований, которые по закону предъявляются к кандидатам в президенты, нет пункта об обязательном отсутствии судимости,– пояснил в беседе с «Вести.kg» член Центризбиркома Кайрат Осмоналиев.– Закон вообще не содержит нормы, касающейся судимости независимо от того, погашена она или нет. Президентом может быть гражданин КР, не моложе 35 и не старше 70 лет, владеющий госязыком, проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет. Это все. Отсутствие запрета в отношении судимых лиц, очевидно, является пробелом. Но надо понимать, что в законах ничего не отсутствует случайно. Законодатели, когда пишут нормативно-правовые акты, у себя в уме предполагают, что могут когда-то сами баллотироваться в президенты. Поэтому пробел в документе, возможно, имеет место неспроста.



Напомним, 11 марта прошлого года Верховный суд признал Ахматбека Кельдибекова виновным по двум эпизодам обвинения и оштрафовал экс-спикера на 10 миллионов сомов. Приговор Бишкекского горсуда соответственно был оставлен в силе.

Алан Сагимбаев

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44198&Itemid=83