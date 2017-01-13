Где деньги, собранные на день рождения Текебаева?

«Испортились» члены партии «Ата Мекен» после 2010 года, много сказано, как находящиеся в рядах этой политической организации пошли на грязные дела.

Известно также, когда 7 апреля народ захлебывался кровью, они грабили Бишкек, ее представители до этого курили «бычки», а тут стали мультимиллионерами. Скандал по «Мегакому» тоже возник по их вине.

Юристы Таалайгуль, Искен изо всех сил скрывают делишки партии «Ата Мекен» и защищают ее. Они превратили в привычку делать деньги на торжественных вечерах партии? К примеру, в прошлом году лидеру «Ата Мекена» Омурбеку Текебаеву исполнилось 59 лет, отмечал 22 декабря день рождения. Или неправда, что для этого торжества Таалайгуль айым собирала деньги с некоторых членов партии, чтоб «согреть ладони» предводителю? В разгар дня рождения эта дама пожала руку Омурбека Чиркешевича, вложив конверт, а он возьми и откажись брать. Сейчас некоторые представители партии «Ата Мекена» не могут найти концы этих денег. Сказали «конверт был предложен Чиркешевичу, но в его карман не попал…», «атамекеновцы» в замешательстве «почему не вернули назад те деньги?». Похоже, двух так называемых юристов одолела привычка, и они присвоили деньги, а?

Если контролирующие юридическую сторону огромной партии люди идут на такие постыдные дела, а ее видные лидеры совершают очковтирательство, то чего хорошего мы ждем от них? Глядя друг на друга, льстят, а отвернувшись, «ставят клизмы», от этого наверняка членам партии не прибавится авторитета, а? Или они ставят «клизмы» друг другу для «очищения»?

Источник: газета «Ачык саясат плюс» №2 от 13.01.2017/стр.2, перевод: gezitter.org