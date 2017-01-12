Открылась новая страница Кыргызстан-Узбекистан, сдвинулся многолетний лед

Не секрет, многие годы отношения Кыргызстана с Узбекистаном были неважными, в приграничных районах частенько имели место расхождения мнений. Конечно, такое явление наносило только вред обеим странам.

С осени ушедшего года кыргызско-узбекские отношения снова начали возрождаться. Точней, 1 октября по приглашению соседней страны в городе Андижане побывала в гостях правительственная делегация из Кыргызстана в составе 130 человек. А визит официальных представителей Узбекистана в Ош 26 октября стал одним из приятных событий.

24 декабря президент Алмазбек Атамбаев поехал с официальным рабочим визитом в город Самарканд Узбекистана, встретился с новоизбранным президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Здесь необходимо отметить, этот визит был инициирован узбекистанской стороной, Алмазбек Атамбаев поехал в указанное государство по личному приглашению Шавката Мирзиёева. Встреча сопровождалась очень теплым настроем, обсуждены конкретные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

В рамках рабочего визита президент Алмазбек Атамбаев сначала в Самарканде возложил цветы на могилу первого президента Ислама Каримова. Далее главы государств ознакомились с работой совместного узбекско-немецкого предприятия в городе Самарканде, осмотрели образцы техники, выпускаемой этим заводом.

Во время двусторонних официальных переговоров президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул, что бывший президент Узбекистана Ислам Каримов сумел сохранить стабильность внутри страны, пожелал, чтоб земля была ему пухом.

Также президент поздравил Шавката Мирзиёева с избранием президентом. «Еще раз поздравляю вас с избранием президентом Узбекистана. Вы – человек, которого я считаю родственником, вы мне очень близки… Вы ожидаемый Узбекистаном лидер. Теперь надо вложить большие усилия в развитие экономики Узбекистана, устранение барьеров. У нас раньше было одно государство. Кокандское ханство, тогда не было границ. Ровно 20 лет назад мы подписали договор о дружбе, и сегодня мы открываем новую страницу, теперь этот договор не будет просто бумагой», - сообщил Атамбаев.

Узбекский президент Шавкат Мирзиёев отметил, что в последние 3 месяца делегация Кыргызстана побывала в Узбекистане, также представители правительства Узбекистана побывали и вернулись из Кыргызстана. «Сегодня мы помянули первого президента Узбекистана. Ислам Абдуганиевич рассказывал о своей последней встрече с вами. Он говорил, что в сентябре мы безусловно поедем в Бишкек, надо готовиться к этому. Мы обязаны выполнить сказанное им. В эти три месяца ваша делегация побывала у нас, и наши ездили к вам, между двумя народами произошли очень хорошие вещи. Обе стороны давно ждали этого», - сказал Шавкат Мирзиёев. Отметил, что главы государств должны далее улучшить и продолжить отношения.

По словам президента Узбекистана, имеется много общего в торгово-экономической сфере двух государств. Он сказал: «Совместными усилиями мы сможем улучшить и приумножить торгово-экономические отношения, товарооборот».

Глава внешнеполитического отдела президентского аппарата Сапар Исаков дал информацию об итогах указанной встречи журналистам. Сказал о прохождении рабочего визита президента в Узбекистан на высшем уровне. «Мне хочется отметить очень высокий уровень рабочего визита президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в город Самарканд. Мы чрезвычайно удовлетворены результатами. На двусторонних переговорах обсуждены все вопросы повестки дня отношений двух государств. Мне не хочется вырываться вперед слишком далеко, но хочу отметить, что мы идем на позитивном уровне. Некоторые детали надо разработать, и по результатам принципиальных соглашений мы дадим брифинг через два месяца», - говорит Исаков.

Также С. Исаков подчеркнул, что Шавкат Мирзиёев вышел за рамки всех протокольных мероприятий, лично проводил президента Алмазбека Атамбаева в аэропорт. Сапар Исаков сказал: «Шавкат Мирзиёев вышел за все протокольные мероприятия, лично проводил президента Алмазбека Атамбаева в аэропорт. От рабочего визита у кыргызской делегации остались очень позитивные впечатления. Мы получили конкретные задания от глав государств для разработки в течение одного месяца. Мы будем работать днем и ночью для выполнения этих заданий».

Отвечая на вопросы журналистов в связи с делимитацией и демаркацией границ, Сапар Исаков сообщил: на сегодняшний день стороны наметили примерно 70 участков границ. «На двусторонней встрече главы государств обратились и к этому вопросу, поручили разработать все вопросы по границе до середины января. По этим вопросам будут тесно работать государственные органы, отвечающие за вопросы делимитации и демаркации. Я глубоко убежден, что до середины января стороны проведут несколько переговоров по демаркации и делимитации границ», - сказал он.

До этого некоторые критиковали, что президенту Атамбаеву не удается укрепить отношения с соседями (особенно с Узбекистаном). Конечно, у каждой вещи бывает свое время, зависящее от соответствующей ситуации. Пока будем верить в наступление эпохи развития и процветания кыргызско-узбекских отношений. Поэтому нам следует помнить, что для укрепления взаимосвязей с соседями необходимо равное желание обеих сторон. В соответствии с политической ситуацией узбеки тоже полностью убедились в необходимости улучшения отношений с соседями.

Источник: газета «Фабула» №83 от 10.01.2017/стр.4, перевод: gezitter.org