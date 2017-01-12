Омурбек Текебаев: "Давайте уважать президента"

В Жогорку Кенеше 11 января рассматривается предложение правительства об изменении закона

"О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства". На заседании докладчики порядком намучились, не находя законопроект, который представлен на рассмотрение.

Вследствие этого спикер Чыныбай Турсунбеков иронично заметил: "Кажется, вы активно отметили новогодние праздники", - а депутат Омурбек Текебаев высказал критику относительно того, что правительство пытается изобразить бурную деятельность путем внесения незначительных редакционных изменений в предлагаемые к рассмотрению законы. Депутат предложил не дробить подобным образом законы, направленные на обеспечение условий для предпринимателей, а объединить и внести единым пакетом, попутно вспомнив обещание по данной сфере президента Алмазбека Атамбаева.

"Президент Алмазбек Атамбаев говорил, что в случае проведения референдума, начиная с 1 января 2017 года, Кыргызстан станет раем для предпринимателей. Во время визита в Индию с миллиардным населением он также объявил, что Кыргызская Республика станет раем для бизнесменов. Давайте уважать президента, помогать ему, давать советы и рекомендации. Я не увидел в этом законопроекте таких уж удивительных изменений", - сказал Текебаев.

Источник: super.kg, перевод: gezitter.org