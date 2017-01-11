“Ата Мекен”: Президент не законно назначил главу Национальной комиссии по государственному языку

Бишкек, “Саясат. kg”. Социалистическая партия "Ата Мекен" преследуя цель добиться от органов государственной власти вести свою деятельность только в рамках дозволенных законодательством Кыргызской Республики

"Ата Мекен" заявляет об очередном намеренном нарушении норм Конституции Кыргызской Республики Президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

Так, Алмазбек Атамбаев открыто игнорируя неоднократные заявления и требования нашей политической партии прекратить вести политику по узурпации государственной власти, выходя очередной раз за рамки предусмотренных для президента конституционных полномочий, своим Указом от 5 января 2017 года назначил Назаркула Ишекеева председателем Национальной комиссии по государственному языку при Президенте Кыргызской Республики.

Социалистическая партия "Ата Мекен" ранее неоднократно заявляла о том, что таких полномочий у президента страны с конца июня 2010 года нет и не было. И не будет в кыргызском законодательстве, даже при вступлении в силу тех конституционных поправок, инициатором введения которых был сам Алмазбек Атамбаев.

Мы заявляем, что ссылаясь и откровенно пользуясь "работающим в угоду" Алмазбека Атамбаева "молчанием" Правительства страны и не принимая во внимание отрицательный опыт правления двух первых президентов Кыргызстана, действующий глава государства все более ярче подтверждает о возможности объявления ему импичмента.

Со своей стороны, с целью избежать голословности своих требований, и полностью осознавая об открытом дальнейшем игнорировании наших требований президентом Алмазбеком Атамбаевым, Социалистическая партия "Ата Мекен" самостоятельно, помимо подготовки соответствующих документов в Конституционною палату Верховного суда Кыргызской Республики по этим явлениям, заявляет об инициировании ряда проектов законов, в последствии принятия которых деятельность президента Кыргызстана будет приведена в соответствии с конституционным законодательством.