Ахматбек Келдибеков создал штаб к президентским выборам

Поступила новость, что экс-министр, экс-спикер Ахматбек Келдибеков будет баллотироваться на президентских выборах, которые состоятся осенью текущего, 2017, года.

К сегодняшнему времени Ахматбек Келдибеков открыл выборный штаб на улице Льва Толстого в Бишкеке. Согласно информации, он открыл структуры по стране и в данный момент работает над обеспечением структур человеческими и финансовыми ресурсами.

Штаб кандидата в президенты Ахматбека Келдибекова по южному региону возглавит экс-председатель ГКНБ, генерал безопасности Таштемир Айтбаев, а по северному– экс-депутат Жогорку Кенеша, его друг Улукбек Ормонов.

По Нарынской области и городу Бишкек дополнительную помощь окажет его друг Нариман Тулеев. Незадолго до этого Нариман Тулеев и Ахматбек Келдибеков вместе съездили в Нарын, где нарынчане забили для Ахматбека Келдибекова жеребенка-стригунка, чествовали его "уча" (крестцом), посадили на скакуна, на голову надели "тебетей" с куньей опушкой, плечи накрыли "кементаем", благословив на победу в президентских гонках, о чем нам рассказала Героиня Апреля Бактыгуль Жумабаева.

Ахматбек Келдибеков за 25 лет пребывания в политике пережил как успехи, так и испытания, стужу и жару, достаточно закалился и созрел. Даже сидел в тюрьме, но не сломался. Оказались голословными обвинения в коррупции. Теперь его может охаивать только горстка трайбалистов-завистников, остальной народ убедился в его чистоте. Снова собрался на борьбу. Пожелаем успеха.

Источник: kyrgyztoday.kg

http://www.gezitter.org/politic/56690/