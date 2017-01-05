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Печать E-mail Подробности Политика 05.01.2017 12:09 Просмотров: 7 Канат Исаев собирается вновь выместить гнев на Темире Сариеве! Перед новым годом экс-премьер-министр Темир Сариев давал интервью СМИ, заявил: "Канат Исаев связался со мной через посредников, поэтому я его простил..." Прочитав это, Кедейканович разозлился не на шутку, сказал: "Я не обращался к Сариеву с такой просьбой!" Представители восточного Чуя Кенешбек Дуйшебаев и Туйгунаалы Абдраимов готовят Каната к президентской должности, им не нравится Темир Сариев, который может стать помехой. Не хотелось бы, чтобы два лидера юга вновь начали бодаться, позорясь на людях! Канат Исаев и Темир Сариев являются людьми, способными нести знамя кыргызов, а до выборов еще много времени. Поэтому они могли бы найти общий язык, чтобы кто-то уступил дорогу. Иначе они оба не станут президентами, так как голоса разделятся! Источник: газета "Азия news" №1 от 05.01.2017 / стр. 2, перевод: gezitter.org Добавить комментарий