Горкенеш сформирован из бизнесменов

Бишкекский городской кенеш готовится к выборам мэра.

Выборы состоятся 11 января, есть прогноз, что еще на один срок будет избран действующий мэр Албек Ибраимов.

Между тем возникли дискуссии по поводу нового состава горкенеша. Подавляющая часть депутатов является бизнесменами, поэтому превалирует мнение, что в кенеш они пришли не ради развития города, а ради собственного бизнеса.

Коалиционное большинство Бишкекского городского кенеша сформировано из фракций СДПК, "Республика - Ата-Журт" и "Кыргызстан". Правящая коалиция предложила на должность градоначальника действующего мэра Албека Ибраимова. Оставшаяся в оппозиции фракция "Онугуу-Прогресс" предложила на этот пост экс-депутата Жогорку Кенеша Нурдина Абдылдаева.

Между тем стали разворачиваться дискуссии относительно нового состава Бишкекского городского кенеша. Лидер фракции "Онугуу-Прогресс" Таалайбек Сариев сказал так:



- Из ранее бывших депутатами нас повторно избрано около 15-ти, это составляет 30%. Оставшиеся 60% в основном избраны в первый раз, большинство представлено молодежью. Лиц более старшего возраста меньше, всего несколько. По всей видимости, теперь будет хорошо. Все эти джигиты опытные, работали, выросли в городе, хорошо знают состояние города.

По оценке до этого времени также возглавлявшего фракцию СДПК в прошлом созыве городского кенеша Алмаза Кененбаева, новых депутатов испытает время:

- Я на данный момент пока еще не ознакомился близко со всеми. В любом случае их избрали горожане. Они пришли со своими программами. Раз завоевали доверие, получили голоса, остальное теперь посмотрим по их работе. Оценку также дадут жители города. Остальное покажет время. Были вопросы, которые начаты, но не доведены до конца, надо их завершить, например, такие как озеленение города, генеральный план, детальное планирование.

Укоренившаяся родственность

Теперь более подробно остановимся на составе городского кенеша. Социал-демократам достались 15 из 45 мандатов. Среди депутатов есть приблизившиеся к 80-летнему рубежу Эмиль Шукуров и Лев Васильев. Остальные – руководители крупных строительных компаний, предприниматели, известные бизнесмены и их родственники.

Среди депутатов можно увидеть руководителей крупных компаний-застройщиков "Елизавета" и "Имарат Строй" Нуржан Тынымсейитову и Даниярбека Иманалиева.

По списку этой партии во второй раз стал депутатом Жумабек Салымбеков – сын экс-депутата Мамытбая Салымбекова, родного брата бизнесмена, экс-депутата парламента Аскара Салымбекова. Эрмек Усубалиев – внук ныне покойного государственного деятеля Турдакуна Усубалиева – также стал депутатом Социал-демократической фракции.

Во фракции "Республика - Ата-Журт" Тоже много предпринимателей, руководителей крупных строительных компаний. Например, во второй раз избрана депутатом по списку этой партии Гульнара Молдобаева - глава фирмы "Бишкеккурулуш". В составе фракции внук Усена Сыдыкова, руководившего аппаратом президента Курманбека Бакиева, и Алымбек Бактыбеков – сын депутата Жогорку Кенеша от этой фракции Бактыбека Сыдыкова. Самый молодой депутат также от "Онугуу-Прогресса". О 23-летнем Темирлане Токтобекове отсутствует всякая информация, помимо того, что он "окончил дипломатическую академию". Он является сыном депутата Жогорку Кенеша фракции "Республика - Ата-Журт" Алиярбека Абжалиева.

Во фракции "Онугуу-Прогресс" также многое ставших депутатами родственников и сородичей депутатов Жогорку Кенеша. Например, Таалайбек Сариев – младший брат депутата парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" Камчыбека Жолдошбаева – и его дочь, директор рынка "Беш-Сары" Наргиза Жолдошбаева стали депутатами городского кенеша от этой партии.

Фракции "Мекеним Кыргызстан" в горкенеше досталось 7 мест. Имена всех получивших депутатские мандаты не известны общественности. Все они представлены молодежью в возрасте около 30 лет, имеющей отношение к строительным компаниям.

Стал депутатом по списку партии "Кыргызстан" Кубанычбек Конгантиев – сын старшего брата бывшего министра внутренних дел Молдомусы Конгантиева, экс-генпрокурора Камбаралы Конгантиева. Ранее он был избран от партии "Республика". В составе этой фракции значится Наталья Кулматова – экс-супруга бывшего бишкекского градоначальника, ныне главы Кыргызско-Российского фонда развития Кубанычбека Кулматова. Кроме того, стал депутатом один из руководителей компании "Аю курулуш" Жолдошбек Жунушов.

На ком остались проблемы столицы?

Гражданская активистка Калича Умуралиева подвергла критике сформированный из предпринимателей, крупных бизнесменов и застройщиков состав горкенеша:

- Например, посмотрела список партии ""Мекеним Кыргызстан", оказались одни компании-застройщики. А мы видим, в какое состояние привели город застройщики. Ничего хорошего они не сделают. Они приходят в городской кенеш, чтобы лоббировать свои интересы, решать земельные вопросы. Как известно, в городе не осталось свободных участков. В списках других партий тоже бизнесмены и застройщики. В целом в горкенеше должны работать не бизнесмены. Должны были пройти люди, у которых нет бизнеса, которые знают проблемы города. Но таких мало.

Ее мнение разделяет член Социал-демократической фракции Ренат Самудинов:

- В Бишкекский кенеш в основном стремятся бизнесмены. Они это делают ради защиты своего бизнеса. Поэтому, судя по услышанному мной, в этот раз стоимость одного мандата доходила до 200 тысяч долларов. Мы бы молчали, если новые избранные депутаты до этого сделали что-то для общества, вращались в нём. Но это не так. Действительно неправильно, когда депутатами стали неизвестные люди, потому что бизнесмены круглосуточно, и лежа, и вставая, думают только о деньгах, прибыли. Приходя в власть, они продолжают думать об этом.

Выборы мэра города Бишкека состоятся 11 января. После апрельских событий 2010 года градоначальник Бишкека сменялся три раза, городской кенеш – два раза.

Источник: Азаттык, перевод: gezitter.org