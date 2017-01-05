Был нанят киллер для Аиды Саляновой?

В последнее время экс-генпрокурор Аида Салянова подвергалась гонениям, а с недавних пор ее положение начало ухудшаться.
Некоторое время назад в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту продления адвокатской лицензии Алексея Елисеева. Госпожа Аида не сдается, упрямо заявляет: "Я докажу свою невиновность". Подтвердится ли информация о том, что несколько дней назад был нанят киллер для убийства Саляновой? Какой будет ситуация в Кыргызстане, если он застрелит госпожу Аиду?
Источник: газета "Азия news" №1 от 05.01.2017 / стр. 4, перевод: gezitter.org
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