Был нанят киллер для Аиды Саляновой?

В последнее время экс-генпрокурор Аида Салянова подвергалась гонениям, а с недавних пор ее положение начало ухудшаться.

Некоторое время назад в отношении нее было возбуждено уголовное дело по факту продления адвокатской лицензии Алексея Елисеева. Госпожа Аида не сдается, упрямо заявляет: "Я докажу свою невиновность". Подтвердится ли информация о том, что несколько дней назад был нанят киллер для убийства Саляновой? Какой будет ситуация в Кыргызстане, если он застрелит госпожу Аиду?

Источник: газета "Азия news" №1 от 05.01.2017 / стр. 4, перевод: gezitter.org