Президент РФ В.Путин поздравил народ Кыргызстана с Новым годом

Владимир Путин: Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо народов России и Кыргызстана
Бишкек, “Саясат.kg”. Президент России Владимир Путин поздравил президента Алмазбека Атамбаева и народ Кыргызстана с Новым годом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
“В уходящем году нам удалось многое сделать для развития российско-кыргызского стратегического партнерства и союзничества, для продвижения взаимовыгодных интеграционных процессов на Евразийском пространстве.
Убежден, что совместными усилиями мы сможем и впредь эффективно укреплять двусторонние отношения на благо дружественных народов России и Кыргызстана, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе”, - говорится в поздравительной телеграмме.
В.Путин пожелала родным и близким Алмазбека Атамбаева доброго здоровья, счастья и успехов, а всем гражданам Кыргызстана - мира и процветания.
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