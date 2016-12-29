Заявление партии "Ата Мекен" по ситуации с Белиз-гейтом

Бишкек, “Саясат. kg”. Общеизвестно, что 31 августа 2016 года, в знаменательный для Кыргызской Республики День независимости, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев торжественно перед кыргызским народом, свидетельствуя о существовании Бога обещал разоблачить всех тех, кто принимал участие в продаже кыргызских богатств и земель страны, «мародерствах» (в незаконном завладении имущества и бизнеса Бакиевых), в скрытии банковских ячеек и побеге Кадыржана Батырова.

Бишкек, “Саясат. kg”. Общеизвестно, что 31 августа 2016 года, в знаменательный для Кыргызской Республики День независимости, президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев торжественно перед кыргызским народом, свидетельствуя о существовании Бога обещал разоблачить всех тех, кто принимал участие в продаже кыргызских богатств и земель страны, «мародерствах» (в незаконном завладении имущества и бизнеса Бакиевых), в скрытии банковских ячеек и побеге Кадыржана Батырова.Этим, открыто демонстрируя свою слепую уверенность уже в «расправе» всех политических оппонентов.

К сожалению, не сделав для себя каких-либо выводов после «сказок» всем известного и неоднократно судимого, мошенника и находящийся в местах лишения свободы Абдуллы Юсупова о якобы причастности представителей Политической «Ата Мекен» к “мародерству” (в незаконном завладении имущества и бизнеса Бакиевых), глава государства Алмазбек Атамбаев в очередной раз решил охотно и наивно поверить в придуманную аферу главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым о якобы причастности трех депутатов партии «Ата Мекен» в попытке продажи акций «Мегаком» через компанию в Белизе «Авалон Консалтантс лимитед».

Политическая партия «Ата Мекен» обращает внимание, что придуманная «главным чекистом страны» афера доходила до государственных масштабов. Начиная от спешно подделанных за рубежом трастовых документов на депутатов Жогорку Кенеша Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой, вплоть до демонстративного предоставления главе государства Алмазбеку Атамбаеву и обозрения последним всему обществу.

Политическая партия «Ата Мекен» подчеркивает, что компания «Авалон Консалтантс лимитед» занималась сомнительными сделками с ценными бумагами и уличена в мошенничестве. Международная комиссии по финансовым услугам (IFSC) не раз предупреждала всех заинтересованных лиц соблюдать крайнюю осторожность и воздержаться от получения услуг данной компании. Приказом Международной комиссии финансовых услуг еще 1 января 2014 года была удалена из Реестра Международных компаний и этим же актом запрещена в связи с ведением незаконной, мошеннической деятельности по законодательству Белиз.

Предоставленные официальные документы из государства Белиз для Политической партии «Ата Мекен» подтвердили это очередной раз.

Мы уверены в том, что глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев и заинтересованные в дискредитации трех оппозиционных парламентариев не могли и предположить, что компания «Авалон Консалтантс лимитед» в соответствии со статьей 109 закона государства Белиз «О Международных коммерческих компаниях» никак 21 октября 2016 года не могла предоставить какие-либо финансовые документы для процедуры апостилирования, поскольку такой компании уже ни в Белизе, ни в другом государстве не существовало.

Политическая партия «Ата Мекен» обращает внимание на то, что глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев таким образом открыто демонстрируя свою заинтересованность в данном деле, своими ответами вводил в заблуждение всех представителей депутатского корпуса. К примеру, утверждая о том, что процедурой апостилирования занимался Верховный суд, а не Регистратор. Более того необходимо отметить, что Апостиль Регистратора Верховного суда не подтверждает по законодательству Белиза подлинность самого документа. Говоря другими словами, тот или иной сотрудник не был обязан проверять тот или иной документ который подлежал апостилированию.

Политическая партия «Ата Мекен» особо заостряет свое внимание на том, что при подделке финансовых документов, организаторы так называемого Белиз-гейта допустили ряд достаточно весомых ошибок, считающихся непростительными даже для начинающего местного нотариуса. Так, в представленных для главы государства Алмазбека Атамбаева документах, были непривильно указаны паспортные данные О.Ч. Текебаева. В частности, в графе гражданство официальные название Кыргызской Республики на английском языке было указано с грамматической ошибкой. Вместо “Kyrg yz Republic”, было указано “Kyrg iz Republic”.

В документах с указанием паспортных данных Аиды Саляновой, отчество было отмечено как «Zhеnishbekovna», вместо правильного «Jenishbekovna». Такая же ошибка была допущена и в серии паспорта, а также в графе о дате года рождения Аиды Саляновой. Датой рождения Аиды Саляновой является 06.08.1972 г., а не 07.08.1972. Серия паспорта указана с ошибкой «AI», вместо «AN».

Что касается паспортных сведений Алмамбета Шыкмаматова, то прилагая срочные усилия по внесению его паспортных данных в поддельные документы, организаторы Белиз-гейта, не говоря уже об ошибочно указанной серии паспорта (вместо «АС» был указан «АS») допускают ошибку включая отчество третьего Бенефициара («Nasyrkanovich»). Хотя в общегражданском паспорте, графа «Отчество» согласно законодательству Кыргызской Республики не указывается.

Политическая партия «Ата Мекен» обращает внимание, что документы на О.Ч. Текебаева и А.Ж Саляновой были зарегистрированы по паспорту ID. Хотя всем известно, что в соответствии с национальным законодательством паспорт ID предназначен для внутреннего пользования.

Развернув срочную компанию по дискредитации трех депутатов Политической партии «Ата Мекен», организаторы Белиз-гейта допускают ошибки и в своих заявлениях. Так, при первоначальных обвинениях, через ОТРК, Вечерний Бишкек и другие СМИ, организаторы заявляли о том, что трастовые документы готовились для продажи 49 процентов акций, а позже при выступлениях в Жогорку Кеңеше речь уже шла о продаже 51 процентов акций ЗАО «Альфа телеком».

Причиной такой резкой смены послужило внезапно появившееся для них Постановление Правительства Кыргызской Республики от 15 апреля 2011 года № 158 О продаже (национализированных Декретом ВП от 20 мая 2010 года № 102) 49 процентов акций ЗАО «Альфа телеком» за подписью самого Премьер-министра Алмазбека Атамбаева. Отсюда следует, что основатели Белиз-гейта, организовывая «очернение» трех оппозиционных парламентариев, сами не понимали о том, что к продаже готовились не Омурбек Текебаев, не Алмамбет Шыкмаматов и не Аида Салянова, а нынешний президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

После этого, глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев начал заявлять, что, якобы, именно депутаты Политической партии «Ата Мекен» виноваты в том, что национализированы только 49 процентов акций, а 51 процент акций не были национализированы.

Политическая партия «Ата Мекен» изначально, принципиально и последовательно выступала за полную национализацию ЗАО «Альфа Телеком». Доказательством служат стенограммы, решение комитетов и постановления Жогорку Кенеша, доказывающие позицию партии в отношении ЗАО «Альфа Телеком». Так же, ярким доказательством этому является позиция депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой, которая будучи Генеральным прокурором страны, возбудила уголовное дело в отношении руководства ЗАО «Альфа телеком» и добилась того, чтобы Ошский городской суд своим приговором от 6 июня 2013 года вынес решение о конфискации имущества А.А. Елисеева, в том числе и акций (51 процентов) ЗАО «Альфа телеком». А решением Межрайонного суда города Бишкек от 30 декабря 2013 года были возвращены в собственность ЗАО «Альфа телеком».

Наоборот, А. Атамбаев во время встречи в Москве с Владимиром Путиным заявил, что нет необходимости национализировать 51 процент акций Мегакома. Подтверждением этому являются и интервью нынешнего руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики Фарида Ниязова Информационному агентству «Фергана.ру», где, комментируя встречу глав правительств, сообщил следующее:

- «стороны пришли к единому мнению, что ситуация должна как можно скорее разрешиться в полном соответствии с законодательством и с соблюдением законных интересов акционеров. Кыргызская сторона обозначила, что вопрос о национализации 51 процента не стоит, главное, чтобы компания добросовестно выполняла налоговое законодательство и платила государству положенные дивиденды».

Все это доказывает заинтересованность главы государства Алмазбека Атамбаева в том, что бы акции ЗАО «Альфа телеком» не были национализированы. Да и сейчас, А. Атамбаев, вопреки Конституции КР, активно продвигает идею продажи всех 100 процентов Мегакома, намекая главе Госимущества, что в случаи не продажи, последний лишится своей должности.

Политическая партия «Ата Мекен» своим заявлением напоминает президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву заняться поиском мародеров – (незаконно завладевших имуществом и бизнесом Бакиевых и Кадыржана Батырова) и иных причастных к тем или иным преступлениям лиц в своем окружении. И впредь не поддаваться на нелепые уловки лиц, использующих таких мошенников как Абдулла Юсупов и компании «Авалон Консалтантс лимитед» для попытки «уничтожения» политических оппонентов лишь в сугубо корыстных интересах.

Во-вторых, не дожидаясь каких-либо оправданий или очередных провокаций организованных со стороны главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, использовать возможность по реабилитации своего политического имиджа главы государства путем срочной замены руководителя ГКНБ КР.

В-третьих, Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики как надзорному органу государственной власти акцентировать внимание не на поиске какой-либо вины в действиях А.Ж. Саляновой, а дать необходимую правовую оценку действиям самого главы ГКНБ КР Абдиля Сегизбаева, который, по сути, организовал дело с А.А. Елисеевым, с целью увести от себя внимание по Белиз-гейту.