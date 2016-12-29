Современная корона: дожили до красного тебетея?

Как ни крути, дело Аиды Саляновой – политическое. И оно становится тем более политически мотивированным, чем более власти продвигают мнение, что она тяжко виновата и должна быть наказана.

Даже формально она виновата политически – руководствовалась правилами и законами при продлении адвокатской лицензии Алексею Елисееву в 2010 году, хотя власти уже тогда говорили, что он идейный враг.

Фактически тоже она виновата политически, потому что посмела встать поперек власти, не пошла на сговор, не стала учитывать изменившуюся политическую конъюнктуру в стране, не пришла с поникшей головой и не просила снисхождения и смены гнева большого начальства на милость. У нас называют политикой именно такие действия, и чем больше амплитуда колебаний – тем бóльшая получается политика.



За что на Аиду Салянову возбудили уголовное дело и какой срок ей грозит?

Елисеев получил адвокатскую лицензию в августе 2002 года, когда в конце 2009-го стал заместителем директора Центрального агентства по развитию и инвестициям, то есть госслужащим, в начале 2010-го написал заявление о приостановлении действия своей лицензии. После революции и расформирования ЦАРИИ Елисеев перестал быть госслужащим, и его лицензия должна была активироваться автоматически.

Это как диплом о высшем образовании или водительские права. Если вы таксуете, но вдруг становитесь начальником с персональным водителем, вам все-таки придется деактивировать свою лицензию или патент. Но как только вы перестаете быть начальником, вы можете снова сесть за баранку такси, и никто не имеет права запретить вам снова получить лицензию, если нет обвинительного судебного вердикта.

Об этом же говорит и министерство юстиции – представленные к продлению лицензии документы соответствовали законодательству, на момент рассмотрения вопроса Елисеев не был осужден судом, он досрочно не лишался лицензии, а согласно закону "Об адвокатской деятельности", лицензия может быть приостановлена только случае, если адвокат поступает на госслужбу.

Но даже если генпрокурор продлил кому-то адвокатскую лицензию, нарушив при этом правила, разве это государственное преступление, чтобы раскапывать дело через 5-6 лет и представлять экс-прокурора врагом народа? Им надо было выдумать Максима, Елисеева, Гуревича, если бы их не было. И в делах, с ними связанных, еще можно будет найти много мин, разбросанных заранее про запас.

Можно было вспомнить бегство из заключения в 2012 году Ахмата Бакиева или освобождение в 2013 году Азиза Батукаева, еще больше мин в делах Наримана Тюлеева или Ахмата Кельдибекова... Но будируется только ничтожный факт продления лицензии, как будто только это она сделала без ведома верховных властей, и именно это нужно для запугивания других: никому ни в чем спуску не будет, если ослушаетесь.

Все это поведение – это действия в стране, единолично управляемой монархом. Ему все подчиняются, перед ним все отчитываются, при нем хвастают своими успехами, у него просят соизволения на что-то. Неважно, как он называется – хан, каган, король, шах, император, президент… Нет смысла, кто какие законы принимает… Абсолютно все равно, какие еще властные структуры есть в стране…

И все более доминируют предложения, от которых нельзя отказываться. Увидели у кого-то что-то приносящее прибыль – отобрали. Узнали, что кто-то присвоил что-то без спроса – наказали. Недостаточно кто-то живописует наше настоящее и будущее – отчитали. А создать для всех условия, чтобы все вместе и порознь были в выигрыше – немыслимая мысль, а главное – невыносимая.

Еще при Акаеве появились суды аксакалов, чтобы решать вопросы во вне- или досудебном порядке. Даже у Бакиева существовало понятие "тандем". Сейчас же в общественный дискурс ненавязчиво вводится уже корона в виде "кызыл тебетея". И кто из окружения посмеет сшить, а тем более надеть такой большой рыжий головной убор? Размер тоже имеет значение.



И еще одна причина, почему дело Саляновой политическое. Цель власти – президентские выборы, поэтому им уже сейчас необходимо создавать негативное общественное мнение про потенциальных оппонентов, ведь у нас демократия – все решает народ, да еще голосованием. Самим же при этом можно играть роль нейтрального арбитра – все сделают армия с гвардией государственной челяди.

Ровно два года назад глава государства хвалил генпрокурора и предрекал, что на посту президента стране нужен именно такой человек, как Салянова. За два года и даже раньше – многое в стране изменилось, даже приоритеты власти. В 2015 году Конституцию менять оказалось нецелесообразно, а через 13 месяцев – небо обрушится, если не внести поправки, многие из которых вступят в силу только в конце 2017-го.

Так что получается, что флагману спецслужб только и осталось, как проверять – правильно ли кому-то 6 лет назад продлили лицензию? В стране установились порядки, когда все государственные и негосударственные службы, комитеты и общественные организации, министерства и ведомства работают по прихоти и на интересы одного человека и группы его окружающих лиц.

Всеобщий пофигизм: подмена понятий и сути



И ведь много находится и отдельных людей, и их объединений, и даже представителей международных организаций и миссий, которые поют осанну такому правлению не хуже местных арзыматов. Им-то что, отбудут положенный срок и поедут нести "разумное, доброе, вечное" куда-нибудь в Африку или подалее, а Кыргызстан впишется в их биографии как короткий период политического экстрима.

И это ведь надо уметь – народ, на всю планету гордящийся своей демократией и открытостью, свободой и нетерпимостью к фальши, превратить за каких-то пять лет в бессловесную и послушную массу, которой легко могут управлять не только кухарки или агрономы, но и торговцы с водителями, да еще так, что управляемые будут хвалить тех за такое управление. Такому обществу только такие менеджеры и подходят.

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