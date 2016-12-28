Азимбек Бекназаров, общественный деятель: "Президентом станет человек, которого я поддержу"

Недавно Азимбек Бекназаров попал в ДТП, сейчас лечится. Мы побеседовали с ним о политике, о цели движения национального возрождения, получили ответы на интересующие вопросы. Начнем по порядку.

- Азимбек мырза, какой вид борьбы чаще всего встречается в кыргызской политике?

- Судя по моим наблюдениям, немногие представители кыргызской политики предпочитают бороться лицом к лицу. Другими словами, в основном они занимаются провокациями. Из-за таких политиков Кыргызстан не может исправиться. Многие думают, что ничего не меняется из-за неправильной политики президентов. А на деле зависть, провокации, двуличность политиков негативно сказывается на развитии страны. Мне 60, я стал политиком-аксакалом. Теперь нам нужно вести себя соответствующе. Те, у кого есть президентские амбиции, могли бы научиться признавать чужие труды, умалчивая о недостатках. Нам следует замечать друг в друге хорошее, а не только плохое. Нам нужно проявлять великодушие, не поддаваясь провокациям. Если вы заметили, сейчас очень многие занимаются провокациями, пользуются ситуацией. А умеющих прощать, великодушных политиков немного.

- На многих сайтах написали о том, как Атамбаев сидел на унитазе. Вы считаете, что написали правду, выполнили свою историческую миссию или нажили себе врагов?

- Я знал, что наживу себе много врагов. Потому что герой моей книги сейчас сидит во власти. Короче говоря, знал, что это доставит мне неудобства, когда писал. Сейчас многие меня опасаются, сторонятся. Думают: "Если буду с ним водиться, то скоро обо мне напишет". Потому что правда бывает горькой. Правда - это выпущенная пуля. Ее не вернуть. Она пролетит насквозь или убьет. Поэтому я написал правду. В то же время мне нелегко дались мемуары. В то же время я надеялся, что моя книга станет поворотным моментом, что в обществе будет развитие и рост. Хотел, чтобы представители власти подумали про себя: "Оказывается, все всплывет наружу, если кто-то напишет". Потому что власти думают, что можно лгать, распускать слухи, мол, народ ничего не поймет. В своей книге я приоткрыл завесу тайны, показал истинное лицо политиков. Писал, чтобы политики не выступали перед людьми как чистейшие создания. Книгу написал для того, чтобы у политиков изменился внутренний мир. Хотел, чтобы это послужило уроком для политиков, попавших в книгу, чтобы у молодых политиков был ориентир.

Некоторые сайты исказили момент, когда Атамбаев сидел на унитазе, мол, он был пьян и оказался там. А на деле я писал о том, что он потерял сознание, возможно от отравления. Другими словами, сайты вырвали все из контекста, не посчитали нужным дать подробности. Решили не публиковать мои слова о том, как я предположил, что он отравился, увидев пятна на его теле. Во-первых, любим мы его или ненавидим, но Алмаз Атамбаев является нашим президентом. Во-вторых, он человек. У него тоже есть сердце. У него есть семья, дети. Поэтому те, кто используют мою книгу, могли бы излагать все, а не вырывать из контекста.

- Отреагировал ли президент на вашу книгу?

- Реакции не будет. Потому что он восседает на троне. Наверное, он прочитает мою книгу позднее, но не сейчас. Я верю, что рано или поздно он мне скажет: "Друг, ты написал правду". Текебаев тоже пытался оспорить, но сказал, что в целом я написал правду. Отунбаева сказала: "На 96% правда". Многие политики говорят: "Изложил правду". Но некоторые недовольны тем, как я о них отозвался. Им я говорю, что не пытался перед ними выслужиться, понравиться им. Еще одни говорили: "Почему-то меня не видно, а Мырзакматову ты отвел большую роль". Честно говоря, у меня были отношения с Мелисом. Но я не пытался его похвалить. Написал то, что он делал в свое время.

- Говорят, что вы многое утаили о своих соратниках. Говорят, что вы можете выложить всю правду, если президент будет недоволен. Можно ли в это поверить?

- Кто бы так ни сказал, он попал в точку. Я старался утаивать плохое и излагать хорошее. Потому что мы кыргызы. Я натянул вожжи, так как понимал, что если мою книгу переведут на другие языки мира, то я могу опозорить народ. Что касается недостатков, то я пытался показать, что они связаны с характером. Постарался сгладить углы. Если бы я поставил перед собой цель очернить, то сделал так, что политики не смогли бы поднять голову. Но я этого не хотел. Исполнил свою историческую миссию, постарался изложить важные моменты. Прочитавшие политики поймут, в каких местах я чуток приукрасил события.

- Азимбек Анаркулович, одни характеризуют вас как богатыря. Но в то же время есть и те, кто считает, что вы готовы совершить революцию, если захотите попасть во власть. Как вы это прокомментируете?

- Таков наш народ, таково общество. Меня это не оскорбляет. Отношусь к этому с пониманием. Нужно научиться говорить горькую правду не только о других, но и о себе. Если бы мне нужна власть, я бы оставался в вечной власти. Акаев мне говорил: "Не поднимай тему Узонгу-Кууша, у тебя будет власть, которую ты желаешь". Но я не отказался от своих принципов. Не на словах, а на деле объявил импичмент Акаеву. За это оказался в тюрьме. Если бы я пошел на должность, которую предложил Акаев, то он до сих пор был бы президентом, да и я оставался бы во власти. Если бы нужна была должность, стал бы правой рукой Бакиева, одобрительно хлопал бы по плечу Максима. Проработав 5 месяцев, мы пошли разными дорогами. Потому что я не давал покоя Бакиеву, говорил: "Нужно поставить на место Максима". А мог бы поступить как Кулов, хлопать по плечу Максима, хвалить его. Но я так не поступил. Мог бы оставаться на должности, если бы постоянно говорил Атамбаеву: "Друг, ты хорош. Правильно поступаешь". Но с 2012 года я начал говорить о его ошибках. Текебаев только сейчас говорит то, что я озвучил давно. Хотя и поздно, но Омурбек Текебаев сказал: "Хотя ты был прав с 2012 года, мы вступили в коалицию и не поддержали тебя. Ты оставался единственным оппонентом. Мы тебя не поддержали. В то время Временному правительству следовало бы проявить единство". Придет время, Атамбаев признает допущенные ошибки. Но это ничего не даст. Потому что будет поздно.

- Как вы прокомментируете объединение Келдибекова, Ташиева, Мадумарова?

- Некоторые сайты даже умудрились написать, что за этой тройкой стоит Бекназаров. Эти трое объединились, говорят: "Один из нас троих будет президентом, никто больше". Я тоже хочу, чтобы кто-то из них троих стал президентом. Мне понравилось то, что они объединились и не хотят видеть в своих рядах тех, у кого есть президентские амбиции. Они открыто об этом сказали, по-джигитски. Тем самым они хотели сказать: "Один из нас троих станет президентом. Если хотите к нам присоединиться - не делите нас изнутри, стремясь занять пост президента". Никто к ним не пойдет. Хотелось бы, чтобы этот союз сохранился. Выступить в качестве их оппонента должен союз из 3-5 человек, пускай победит лучший.

- Пишут, что Мадумаров отказался надевать калпак "Ата Журта".

- "Ата Журт" появился в 2010 году, но успел несколько раз "умереть" и возродиться. Кто только не был в рядах "Ата Журта". Партия объединялась с Бабановым. Затем члены ушли в другие партии. Мало того, судились с так называемыми "владельцами" партии "Ата Журт". После всех этих ошибок не верю в долговечность "Ата Журта". Хотя у меня и нет доверия, хотелось бы, чтобы партия извлекла урок из своих ошибок за шесть лет. Не можем же мы отвернуться от них, пригласить людей из космоса, обещающих добиться развития Кыргызстана. Мы благословляем и говорим: "Объединяйтесь, молодцы!" Но они не одни. Достойных джигитов в Кыргызстане много. Сариев создает свое объединение. Текебаев тоже зашевелился. Бакиевы же создают коалицию против Атамбаева.

- Ваше Движение возрождения, в которое входят многие партии, намерено попасть во власть?

- Мы не намерены попасть во власть. С 1990 года было 11 референдумов, изменений Конституции, но это ничего не изменило. Поэтому объединяются патриоты, чтобы побороть систему. Движение возрождения проведет большой общенациональный курултай в конце января или в начале февраля, чтобы найти путь изменения системы. Намерены объединиться, если представиться такая возможность, а не заниматься только критикой власти. 11 раз изменили Конституцию, но мы должны признать, что ни разу не задали следующий вопрос истинному обладателю власти - народу: "Какую власть хотите? Парламентское правление или президентское правление?" Во время курултая совет примет решение по поводу формы правления, с учетом мнения народа. Даст Бог, если мы добьемся цели, изменим систему, то президент будет ежегодно отчитываться перед народом на курултае и перед парламентом. Премьер-министра не будет. Если выберем парламентское правление, то президента будет избирать парламент. Тогда парламент ежегодно будет отчитываться перед народом на курултае. В таком случае народ не будет проводить митинги и говорить: "Такой-то должен уйти!" Если власть будет неправа, то народ отправит ее в отставку на курултае.

Систему нужно побороть. Потому что сейчас стало модно не бороться с коррупцией, с авторитарным режимом. Достаточно выложить деньги на выборах, чтобы стать депутатом. В итоге на выборах проигрывают те, кто отстаивает интересы народа и страны. Мы, патриоты, объединимся и сломаем систему, при которой люди появляются только перед выборами и избираются за счет денег.

Иначе мы привыкнем к тому, что начнут появляться партии, вроде "Кыргызстана", в которых в течение месяца соберутся бизнесмены. Они будут бороться не за счет интеллекта или политический идей, а выложат по 200 тысяч, 500 тысяч долларов, чтобы стать депутатами. Чтобы выступить против этого, мы намерены объединиться не на основании интересов, а на основании идей.

Потому что ставшие депутатами за счет денег люди никогда не будут переживать за страну и народ. Для них главное, чтобы шел бизнес и наполнялся кошелек. Именно поэтому парламентские партии не отреагировали на повторный захват Ункур-Тоо. Мало того, парламент промолчал и на то, что в паспорте убрали графу "национальность". Хотя были некоторые националисты, которые немного пошумели.

- А с какой целью вы объединялись раньше?

- Мы оказались в таком положении потому, что раньше мы объединялись для свержения Акаева или Бакиева. Проиграли потому, что на выборы пошли не под знаменами одной революционной партии БЭК, а под тремя партиями. Нас объединяли не идеи, поэтому чужие страны начали вторгаться в Кыргызстан. Не бездействуют и Акаев с Бакиевым. Они стараются, чтобы их люди достигли успеха на президентских выборах. Если Акаев и Бакиев объединятся, то их кандидат легко получит пост президента. Поэтому все, кто выезжают за границу, встречаются с Акаевым и Бакиевым. В случае победы они скажут: "Такие-то оказали нам поддержку". Я знаю, кто к кому ездит. Вся деятельность Текебаева ведет к Акаеву. Акаев пытался действовать через Талгарбекова, но безрезультатно. Для Акаева удобен Текебаев, а для Бакиева удобна та тройка. Торобаев же остался посередине, не знает что делать. Мы же по праву аксакалов хотим на этот раз привести молодые, независимые силы, патриотов. Хотим, чтобы следующий президент не был связан ни с Москвой, ни с Америкой. Если кто-то поддерживает эту идею, мы готовы принять таких в свои ряды. Потому что страна у нас одна. Кыргызстан нужен только кыргызам. Никому больше. Если мы сами не можем себя спасти, думаете Москва или Америка помогут?

- Но ведь и народный курултай организовывается в интересах отдельной группы.

- Это не так. Мы разработали механизм. С каждого айыл окмоту прибудут делегаты на курултай. А глава айыл окмоту заранее говорит делегату о том, как нужно проголосовать. Если же делегат здесь продастся, то в родном селе его назовут предателем. Другими словами, отправляя делегата, ему говорят: "Вот так оценишь работу президента, а вот так - парламента". Если президент получает "двойку" на народном курултае, то он будет вынужден уйти в отставку. Подобные моменты нужно занести в Конституцию. Если это обретет законную силу, то у нас будет истинно кыргызская система. Вместо того чтобы переписывать красивые слова со всего мира, почему бы нам не заниматься тем, что подходит кыргызскому менталитету? Вот с таким вопросом мы обращаемся к президенту и в парламент.

В 2006 году эта идея нашла поддержку, но референдум не был назначен. Тогда тысячи человек вышли митинговать на площадь. Сначала Бакиев поддерживал, но потом прислушался к Максиму, к западным консультантам, отказался провести народный курултай и объявить референдум. Тогда я окончательно ушел из бакиевской власти, сказав: "Так зачем издавал указ, позволил мне ходить среди народа с этой идеей?" В новом году планируем провести народный курултай на общенациональном уровне.

- На основе каких критериев изберут президента на этот раз? Некоторые говорят: "Пришел черед юга, президент должен быть южанином". Но в то же время чуйцы не хотят упускать из рук власть.

- На выборах президента не нужны какие-либо критерии. Честно говоря, президентом станет тот человек, который поддержит нашу идею. Потому что мы не рвемся во власть. Хотим сплотить общество под одной идеей. Мы поддержим того кандидата в президенты, который поддержит наши идеи. А такой человек обязательно станет президентом. На протяжении 25 лет президентами становились те люди, которых я поддерживал. Я могу даже похвастаться этим. Президентом становились Бакиев, Отунбаева, Атамбаев, которых я поддерживал. Другими словами, и в четвертый раз президентом станет тот, кого я поддержу. Если нашу идею никто не поддержит, то сами баллотируемся в президенты.

Источник: газета "Майдан.kg" №47 от 28.12.2016 / стр. 3 и 8

http://www.gezitter.org/interviews/56412/