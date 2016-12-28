Азимбек Анаркулович, будьте осторожней...

То ли сглаз, то ли наговор, то ли действительно произошло происшествие, в общем, в прошедшие выходные попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Азимбек Бекназаров, названный «бульдозером» двух революций.

ДТП произошло на автодороге Бишкек-Ош, по словам свидетелей, машина, в которую сел Бекназаров совершила наезд на неправильно стоящую на дороге автомашину. В результате пострадали обе стороны. Сейчас состояние политика удовлетворительное. Эта трасса оказалась несчастливой для нашего ага. Давным-давно, будучи врагом А. Акаева, а потом К. Бакиева, он также попадал в ДТП, оставался целым. Только недавно А. Бекназаров отметил свое 60-летие, написал книгу «Я кыргыз» о собственном пройденном в политике пути, сделал себе подарок. Юбилей вместе с презентацией книги прошел в одном из отелей Бишкека с участием известных политиков. Тогда он открыто рассказал, как было на самом деле, о старом друге, сегодняшнем президенте А. Атамбаеве. Из-за этого высказываются поддерживающие и критикующие мнения читателей. Тем не менее, несмотря на нелюбовь к этой книге, обитатели Белого дома разыскали ее, более того, купили у самого автора, о чем говорил Азике в прошлом номере нашей газеты.

Азимбек Анаркулович, выходя в путь в дальнейшем, будьте осторожней, ведь еще впереди ваши мемуары о старых друзьях. Возможно, станете «бульдозером» и в следующей революции…

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.2