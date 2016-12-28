А. Салянова: «Здесь нет никакого состава преступления..."

Вечером 26 декабря Генеральная прокуратура «обрадовала» сообщением о возбуждении уголовного дела на действующего депутата фракции «Ата Мекен» Аиду Салянову.

Согласно ст.304 УК КР Аиде айым предъявлено обвинение в незаконном продлении лицензии другу М. Бакиева А. Елисееву в бытность А. Саляновой 6 лет назад министром юстиции. Если на депутата Жогорку Кенеша возбуждается уголовное дело по данной статье, то нет необходимости в получении согласия Жогорку Кенеша.

Но сама Салянова расценивает возбуждение уголовного дела как политическое гонение, сказала: «Здесь нет никакого состава преступления. К возобновлению лицензии А. Елисеева Уголовный кодекс не имеет никакого отношения. Возбуждение данного уголовного дела показывает лицо, бессилие сегодняшней власти. Поздней этот факт можно преподавать в университетах как пример возбуждения политических дел».

Президент на пресс-конференции в начале текущего месяца назвал мужа А. Саляновой взяточником, сообщал о своем разочаровании. Отметим к слову, когда сама А. Салянова была генеральным прокурором, она с чересчур избыточным рвением проводила политику власти, находила пустые отговорки и возбуждала уголовные дела на таких авторитетных кыргызских джигитов, потенциальных кандидатов в президенты как А. Келдибеков, К. Ташиев, К. Самаков, С. Жапаров, нанесла им огромный моральный и материальный урон. А оказалось…

Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.2