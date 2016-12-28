А. Салянова: «Здесь нет никакого состава преступления..."

Вечером 26 декабря Генеральная прокуратура «обрадовала» сообщением о возбуждении уголовного дела на действующего депутата фракции «Ата Мекен» Аиду Салянову.
Согласно ст.304 УК КР Аиде айым предъявлено обвинение в незаконном продлении лицензии другу М. Бакиева А. Елисееву в бытность А. Саляновой 6 лет назад министром юстиции. Если на депутата Жогорку Кенеша возбуждается уголовное дело по данной статье, то нет необходимости в получении согласия Жогорку Кенеша.
Но сама Салянова расценивает возбуждение уголовного дела как политическое гонение, сказала: «Здесь нет никакого состава преступления. К возобновлению лицензии А. Елисеева Уголовный кодекс не имеет никакого отношения. Возбуждение данного уголовного дела показывает лицо, бессилие сегодняшней власти. Поздней этот факт можно преподавать в университетах как пример возбуждения политических дел».
Президент на пресс-конференции в начале текущего месяца назвал мужа А. Саляновой взяточником, сообщал о своем разочаровании. Отметим к слову, когда сама А. Салянова была генеральным прокурором, она с чересчур избыточным рвением проводила политику власти, находила пустые отговорки и возбуждала уголовные дела на таких авторитетных кыргызских джигитов, потенциальных кандидатов в президенты как А. Келдибеков, К. Ташиев, К. Самаков, С. Жапаров, нанесла им огромный моральный и материальный урон. А оказалось…
Источник: газета «Майдан.kg» №47 от 28.12.2016/стр.2
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!