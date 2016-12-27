Перестарались. В представленных ГКНБ документах много ошибок

В документах, представленных ГКНБ, много ошибок. Об этом сказал сегодня на пресс-конференции лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.



Ранее он сообщил, что нанял юридическую компанию в государстве Белиз, и она представила предварительные результаты расследования. Также, согласно законам Белиза, нанятые юристы будут добиваться возбуждения уголовных дел в отношении лиц, которые подготовили поддельные документы. Сейчас ведется работа по данному вопросу.



По словам Омурбека Текебаева, подготовленные ГКНБ апостили поддельные. В паспортных данных его, Аиды Саляновой и Алмамбета Шыкмаматова много ошибок.



«При использовании паспортных данных Алмамбета Шыкмаматова было указано отчество, но в паспортах международного образца отчество не указывается. В моем случае имелась ошибка в названии нашей страны, использовалась ID card, которая предназначена для пользования внутри страны, а в паспортных данных Аиды Саляновой не совпадает дата рождения, ошибка в отчестве и неправильная серия паспорта. Все это говорит о грубой подделке», - подчеркнул Омурбек Текебаев.



По его данным, фирма «Авалон», чью бумагу держал в руках президент Алмазбек Атамбаев, является мошеннической.



«Компания «Авалон» закрыта и выведена из реестра 1 января 2014 года. По закону Белиза компании больше не существует и она не имеет права совершать какие-либо действия. Но вопреки здравому смыслу и законам государства фирма вдруг оживает 21 октября 2016 года и решает отправить копию якобы трастового договора американской фирме, которую «перехватили» оперативным путем и которая попала на стол к президенту КР», - рассказал Омурбек Текебаев.

Анара МАМЫТОВА

URL: http://24.kg/obschestvo/42412/