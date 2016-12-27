"Мы наняли юридическую компанию и получили из Белиза четыре документа", - заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.
«В отличие от документов главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева это документы официальные. Это первые документы, остальные будут поступать постепенно», - сказал он.
По его словам, подготовленные ГКНБ апостили поддельные, в паспортных данных много ошибок.
«Фирма «Авалон» закрыта, это мошенническая фирма. Там тоже мошенников много. «Белизгейт» - это специальная операция, подготовленная ГКНБ совместно с сотрудниками закрытой фирмы», - сказал депутат.
Текебаев добавил, что представитель фирмы Wrobel&Co никаких документов из Белиза в Бишкек не отправлял. Кроме того, представитель фирмы сказал, что заверял другой документ. Об этом сообщали и СМИ.
«Цель наших юристов - согласно законам Белиза, добиться возбуждения уголовных дел в отношении лиц, которые подготовили поддельные документы. Сейчас они ведут работу по этому вопросу», – сказал он.
Напомним, 14 ноября 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев информировал президента Алмазбека Атамбаева о получении трастовых документов (апостиль) из официальных органов государства Белиз, свидетельствующих о заинтересованности трех бывших высокопоставленных должностных лиц (ныне депутатов Жогорку Кенеша) в том, чтобы в апреле 2012 года компания «Саутфилд» (владельцем которой предположительно является Максим Бакиев) могла выручить от продажи ненационализированной на тот момент части акций ЗАО «Альфа Телеком» (более 50 % акций) сумму, превышающую 50 млн долларов.
В распространенных аппаратом президента фотографиях документов указаны имена трех депутатов от фракции «Ата Мекен» - Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой.
Источник - "Азаттык"
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