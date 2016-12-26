Нужен ли нам Запад, если есть Россия?

Политолог назвал три фактора, которыми обусловлена тесная связь между КР и РФ

На протяжении многих лет отношения между Кыргызстаном и Россией укрепляются. Причем не только экономически. Для жителей юга страны, в частности, РФ является стратегическим партнёром, с которым существуют и культурные связи. В беседе с «Вести.kg» политолог, доцент, преподаватель факультета международных отношений Ошского государственного университета Абазбек улуу Расул назвал три основных фактора в отношениях между нашей страной и Россией.

– Несомненно, мы связаны культурой и историей. Сейчас многие в Кыргызстане ностальгируют по советским временам, так как тогда мы были единым народом с общей культурой, которая и поныне осталась. Только изменилась социальная, экономическая составляющая часть. Но память-то осталась. Влияние в культурном плане сейчас возрастает. Примеры тому – фестивали, показы фильмов в кинотеатрах, а на юге это прошедшая в этом году «Неделя кино» и многое другое.

Ностальгия, конечно, у тех, кто родился и жил в те времена. Они помнят о социальных благах, о многочисленных культурных мероприятиях, которые проходили на юге Кыргызстана – приезд советских актёров, например, – говорит политолог.



Второй же фактор, по его мнению, экономический. Сейчас в России более 500 тысяч наших мигрантов, и они отправляют на Родину большие суммы денег своим родственникам.

– Несмотря на то, что там усилился контроль над мигрантами, это никак не отразилось на отношениях. Сделано это было в целях безопасности, и многие в нашей стране это понимают. Ведь в той же Москве, например, организовывались преступные банды и из Средней Азии. Помимо переводов от мигрантов правительство России вкладывает большие финансы в экономику Кыргызстана, не говоря уже об инвестициях от российских организаций и компаний. И делается это не для того, чтобы нам показать щедрость и улучшить имидж России в Кыргызстане, а в том числе из-за тесных исторических связей, – считает Абазбек улуу.

По его словам, третий – информационный фактор – имеет влияние не меньше двух предыдущих. Население смотрит каналы, читает СМИ и слушает радио именно российские.

– И речь не идет о насаждении. Ведь люди могут смотреть и читать другие СМИ, на это есть Интернет. Однако к западным странам на юге страны отношение больше негативное, чем нейтральное. Но и положительные моменты также присутствуют. Это, например, финансовая помощь от европейцев, американцев. Но делается это через НПО, а к этим организациям не доверительное отношение, так как несколько НПО подпортили имидж сразу всем. Здесь и опасения у населения присутствуют – «а вдруг они делают это из-за корыстных побуждений?». Конечно, всех это не касается, – говорит политолог.

В целом, влияние Запада на юге страны незначительное, в основном из-за негативного отношения к нему со стороны населения. Ведь с европейцами нет никаких культурно-исторических связей в том числе. Также и агрессивная политика США повлияла на мнение населения.

Сергей Пятибратов

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=43945&Itemid=83