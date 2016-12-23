Мыктыбек Абдылдаев: "Ни в одной стране, кроме Кыргызстана, референдумы не проводились заранее"

"Если референдум состоялся, то изменения должны вступить в силу немедленно".

Депутат Жогорку Кенеша Мыктыбек Абдылдаев поделился своей точкой зрения о референдуме, состоявшемся 11 декабря.

- Я обращался к этому вопросу еще на прошлом парламентском заседании. Провели референдум, внесли кое-какие изменения в Основной закон, продвигаем 7-8 статей, пять по правительству, два по уголовному закону. Например, вы все, во главе с президентом говорите, что решите вопрос "Кумтора", но откладываете это. Не знаем, кому верить. Недавно эксперт Богатырев назвал Кыргызстан зависимой и беспорядочной страной. Но ни наш спикер, ни аппарат президента не удосужились ему ответить.

Если бы подобные вещи сказал какой-нибудь депутат Жогорку Кенеша, то его бы уже растерзали. Так почему они не осмелились что-то сказать Богатыреву? Допустим. Принятый Основной закон вступает в силу с 1 января 2019 года, значит, до тех пор практики будут работать по двум уголовным кодексам? Ни одна страна до этого не проводила референдумы за 2-3 года до вступления в силу изменений. Если референдум состоялся, то изменения должны вступить в силу немедленно.

Поэтому я и предлагал, чтобы Основной закон вступил в силу с 1 января 2017 года. Ведь референдум уже прошел. Разве это годится?

Источник: газета "Майдан.kg" №46 от 21.12.2016 / стр. 5

http://www.gezitter.org/konstitutsija_2016/56237/