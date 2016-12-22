Кыргызстан рассматривается Индией как ценный партнер в деле укрепления стабильности в Центральной Азии

Премьер-министр Индии: Наши народы связывают многовековые исторические связи

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и премьер-министр Республики Индия Нарендра Моди по завершению переговоров сделали заявления для прессы.

Премьер-министр Наренда Моди отметил, что с особой теплотой вспоминает свой официальный визит в Кыргызстан в июле 2015 года.

“Наши народы связывают многовековые исторические связи. Одним из главных наших общих стремлений является строительство демократического общества. Заслуга Алмазбека Атамбаева также заключается в том, что он прилагает все усилия для построения прочного фундамента демократии”, - отметил премьер-министр Индии.

Нарендра Моди также подчеркнул, что в ходе переговоров с президентом Алмазбеком Атамбаевым состоялась широкая дискуссия по целому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

“Мы обсудили возможность участия наших стран в вопросе борьбы с терроризмом, экстремизмом и радикализмом. Мы пришли к согласию о том, что должны скоординированно приложить усилия для обеспечения безопасности в регионе. Кыргызстан рассматривается Индией как ценный партнер в деле укрепления стабильности в Центральной Азии”, - сказал Нарендра Моди.

Президент Алмазбек Атамбаев в свою очередь поблагодарил премьер-министра Индии за приглашение посетить Индию с государственным визитом.

“Мы, Кыргызстан и Индия, разделяем такие фундаментальные ценности как права человека, свобода слова, демократия и верховенство закона. Мы хотели бы, чтобы наши отношения теперь активизировались в экономической области”, - сказал глава государства и сообщил, что есть договоренность о создании Кыргызско-Индийского фонда для поддержки предпринимателей.

“Нам надо кардинально увеличивать объем товарооборота. Существующие показатели нас не могут не удовлетворять. Мы обсудили также вопросы логистики”,- сказал президент.

В ходе встречи Алмазбек Атамбаев подарил Нарендре Моди трилогию “Манас-Семетей-Сейтек” на хинди, которая вышла в свет 20 декабря т.г., приуроченная к данному визиту.

Нарендра Моди в свою очередь подарил президенту книгу на кыргызском языке “Индия акындарынын поэмалары жана ырлары- Өмүр боектору”, которая также была выпущена к визиту.