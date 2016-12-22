Фракции «Ата Мекен» выявила грубейшие нарушения норм Конституции при реализации проекта строительства альтернативной дороги Север-Юг

Бишкек, "Саясат. kg". 16 декабря на заседании Фракции «Ата Мекен» был рассмотрен вопрос о строительстве Альтернативной дороги Север-Юг, на котором выступил Министр транспорта и дорог - Калилов Жамшитбек.

Согласно информации Министра дорога Бишкек – Ош - Джалал-Абад строится в рамках Национальной стратегии устойчивого развития КР 2014 – 2017гг. Протяженность дороги составит 433 км. Предварительная стоимость проекта - 850 млн. долларов США. В ходе строительства появились непреодолимые препятствия, в связи, с чем были вынуждены внести в проект коррективы. Например: проект дороги проходит в очень сложной и трудно доступной сложным рельефом местности, с полным отсутствием подъездных путей; существует повышенная сейсмическая опасность. Поэтому общая стоимость дополнительных и непредвиденных работ строительства лишь 1 фазы составляет 56 268 044 долларов США.

Естественно депутаты отметили, если с учетом внесенных изменений в первоначальный проект общая стоимость строительства дороги превысит 1 млрд долларов, средняя стоимость одного километра дороги составит примерно 2.5 млн долларов, то не лучше ли было за такую сумму построить железнодорожную ветку Жалал-Абад-Балыкчи, которая станет частью транснациональной железной дороги Китай – Узбекистан. Экономическая выгода в данном случаи неоспорима. Железная дорога более надежна, себестоимость грузоперевозок ниже, содержание ЖД путей обходятся дешевле, а долговечность службы ЖД путей превышает автомобильные дороги в разы.

Однако, Министр не смог обосновать экономическую целесообразность строительство альтернативной дороги Север-Юг.

В ходе заседания Фракции «Ата Мекен» депутаты выявили грубейшие нарушения нормативных правовых актов КР, в особенности нормы Конституции.

Указ Президента КР от 21 января 2013 года за номером УП 11 об утверждении Национальной стратегии устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы был издан с грубейшим нарушением норм Конституции КР и не имеет юридическую силу.

Нормы Конституции КР:

статья 74 - Жогорку Кенеш утверждает общегосударственные программы развития КР, внесенные Правительством (Часть 3 пункт 2).

Статья 88 - Правительство разрабатывает и реализует общегосударственные программы экономического, социального, научно-технического и культурного развития (часть 1 подпункт 9);

Статья 10 Конституционного закона «О Правительстве Кыргызской Республики»:

Правительство:

- утверждает концепции и программы развития в реализацию программы Правительства (подпункт 3);

- разрабатывает и реализует общегосударственные программы (подпункт 14);

- осуществляет полномочия в области технического регулирования; разрабатывает, утверждает и реализует программу развития приоритетных отраслей экономики, принимает меры по защите интересов отечественных производителей товаров, работ и услуг (подпункт 16);

Президент своим Указом от 21 января 2013 года №11 дает Правительству следующие прямые указания:

- осуществлять реализацию положений Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы, в том числе путем разработки, принятия, утверждения в установленном порядке и выполнения отраслевых и иных государственных программ с определением в них конкретных мер, сроков их осуществления и ответственных за выполнение органов и должностных лиц, а также - разработки новых и внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Кыргызской Республики;

- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Секретариат Национального

Ну и конечно же, в лучших традициях авторитарной власти Указ Атамбаева А.Ш., предусматривает пункт 6 следующего содержания: «Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой».

Следует отметить, что «Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы» утвержденная Президентом КР от 21 января 2013 года № 11 не включала в себя строительство альтернативной дороги Север-Юг.

Не смотря на это, Премьер-министр, начинает проводить работы по подготовке к строительству дороги. Во исполнение указа Атамбаева, Министерство транспорта и дорог проводит совещания по проекту дороги Север – Юг. Все кинулись исполнять указы Президента. Это все противоречит Конституции КР и действующему законодательству страны. А. Атамбаев своими указами превысил свои полномочия и вторгся в компетенцию Правительства. Используя политическое влияние, А. Атамбаев переподчинил правительственные структуры.

Распоряжением Премьер-министра Ж.Сатыбалдиева:

- от 15 июля 2013 года за №293-р в целях обеспечения непрерывного и безопасного автотранспортного сообщения между Севером и Югом страны и успешной реализации проекта «Строительство автомобильной дороги Севр-Юг» образована межведомственная комиссия по проведению переговоров с Экспортно-импортным банком КНР по финансированию проекта «Строительство автомобильной дороги Севр-Юг» и организация, координация работы межведомственной комиссии на Министерство транспорта и коммуникации КР;

- от 10 сентября 2013 года №377-р одобрен Проект льготного кредитного соглашения между Правительством КР и Экспортно-импортным банком КНР.

А. Атамбаев, лишь 27 сентября 2013 года своим Указом УП № 194 вносит изменения в Указ от 21 января 2013 года №УП11 касательно разработки ТЭО и строительство альтернативной дороги Север-Юг.

Надо сказать, что «инициаторы» пытались задним числом узаконить всю эту деятельность. Так, к концу 2013 года, 18 декабря, Постановлением № 3694-V Жогорку Кенеш утверждает представленную Правительством Программу по переходу Кыргызской Республики к устойчивому развитию на 2013-2017 годы, где о строительстве альтернативной дороги Север-Юг было написано несколько слов без указания стоимости Проекта, маршрута, протяженности дороги и других параметров.

Так же, депутаты фракции Ата Мекен усомнились в рациональности, обоснованности и экономически аргументированности маршрута альтернативной дороги. Так как строительство дороги было начато в отсутствии необходимых проведенных экспертиз, проектно-сметной документации, надлежащим образом утвержденного уполномоченным органом – Жогорку Кенешом КР Программы строительства дороги.

На вопрос депутатов Ата Мекен: - «Кем и когда утвержден маршрут?» ответа получено не было.

Учитывая стратегически важность для кыргызского государства проекта и особенности строительства дороги в зонах с сейсмической опасностью, где продолжительность реализации Проекта может составить не менее 10 лет, депутаты задались вопросом: «Почему без надлежащих экспертиз, без утвержденных соответствующих юридических, технических и финансовых документов Вами начато строительство исторически архиважного Проекта»?.

Ответ Министра был прост (дословно): - «Нам так сказали».

«Инициаторы» планировали завершить строительство в 2017 году, но выяснилось, что по объективным причинам - это невозможно. Второй этап завершится только в 2019 году, а полностью строительство, лишь после 2020 года. Депутаты не смогли получить от государственных органов вразумительный ответ, по какой причине в авральном режиме начались работы сырого Проекта.

Отсюда можно сделать единственный вывод, что причина одна – опрометчивое желание Атамбаева А.Ш., завершить строительство дороги до конца своего Президентского срока. Не отрицая о том, что появление такой альтернативной дороги объединяющий Север-Юг нашей страны будет носить только экономически положительный характер, все же нужно открыто признать, что спешность реализации такого проекта в период правления Алмазбека Атамбаева, это лишь его «политическая прихоть и личный каприз» хоть как то остаться в политической истории Кыргызстана и на устах нашего народа.

Заслушав информацию приглашенных представителей государственных органов, Фракция «Ата Мекен» решила обратиться к:

1) Правительству Кыргызской Республики:

- с требованием неукоснительно руководствоваться Конституцией КР;

- при реализации Государственных программ строго соблюдать действующее законодательство КР учитывая интересы народа Кыргызстана и не руководствоваться желанием отдельных политических сил;

- напомнить требование закона об обязательном утверждении Жогорку Кенешем КР общегосударственные программы экономического, социального, научно-технического и культурного развития по представлению Правительством КР;

2) Президенту КР с требованием прекратить впредь системно нарушать действующее законодательство Кыргызской Республики и не выходить за рамки своих конституционных полномочий установленных Конституцией Кыргызской Республики в период исполнения президентской деятельности.

Пресс-служба

Ата Мекен