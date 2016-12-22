Алмамбет Шыкмаматов, депутат ЖК: «У России есть все возможности вытребовать деньги без подачи в суд»

Депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов

- Алмамбет Насырканович, компания «Русгидро» собирается подать в международный суд на кыргызское правительство. Есть ли полные основания говорить об их выигрыше в суде?

- У России есть 100% право подавать в международный арбитраж. Но я думаю, что российская сторона никогда не подаст в суд на Кыргызстан. У России есть все возможности вытребовать деньги, не мучаясь, подавая в суд. Вы думаете, об этом сейчас россияне не думают? Думают.

- Например, какие возможности есть?

- Притеснять мигрантов, не пропускать нефтепродукты, повысить пошлины. В рамках ЕАЭС имеется тьма-тьмущая методов давления. Если сделает только это, наше правительство окажется в безвыходном положении, в указанный день выплатит даже свою последнюю копейку. Слова «не заплатим, будем судиться» - никчемные слова.



- Но ведь и Россия говорила всякие отговорки, не построила наши ГЭС. Следовательно, и у нас есть возможность односторонней отмены?

- В статье 14 того соглашения написано: «Кто нарушит соглашение, тот выплатит затраты». Это соглашение нарушили мы. Президент из первых предложил «расторгните это соглашение», парламент поддержал. Поэтому мы будем вынуждены выплатить российской стороне 37 млн долларов. Эти 37 млн долларов будут выплачены из казны.

- Но люди в правительстве распространяют информацию «ищем новых инвесторов». Это разве не реализуется?

- Я удивляюсь, как наши чиновники, глядя тебе в глаза, дают ложную информацию. Лишь бы не говорили откровенную неправду. Если 37 млн долларов отдадут за наш счет, то (приходящий) инвестор повесит эти деньги на нашу шею. Разве не работает голова у идущего к нам инвестора, чтоб говорить «мы выплатим такие большие деньги»? Вместо того чтобы лгать народу, нашей власти лучше бы сказать «да, придет инвестор и заплатит, а мы будем должниками инвестора». И народ не замучился бы дважды.

- Расскажите и о расходах?

- 37 млн долларов в пересчете на тогдашний курс доллара составляет 2 млрд 300 млн сомов. Здесь ушло в три раза дороже. Построено общежитие площадью 7073 кв м. Называют специальным городком. Входит все: общежитие, офис, столовая, медицинский пункт. Этот городок построен из контейнеров. Внутри настоящих металлических контейнеров установили двери, окна, установили обогреватели, подготовили для возможности проживания, после чего один квадратный метр превратился (обошелся) в 1300 долларов. Это считается невероятно большим завышением цены. Ведь построившие у нас дома из таких же контейнеров говорят другое. У нас ведь строятся большие элитные дома? Оказалось, себестоимость этих домов находится в пределах 500 долларов (кв.м). И как цена этих контейнеров может быть 1300 долларов? Для этого даже не надо быть экспертом.

- Они построили и дорогу. Наверняка ее цена тоже заоблачная?

- Дорога тоже была построена с сильными нарушениями закона в 4 раза дороже. Они бульдозером разровняли землю, насыпали щебенку, сверху залили водой и назвали дорогой. На потраченные на нее деньги можно было построить асфальтовую дорогу. В общем, сделали «ничего не вижу, ничего не знаю, моя хата с краю», как хотели, так и завышали цены, со всех сторон растаскивали. Будто этого мало, все выполненные работы некачественные.

- Тогда кого нам винить за все это?

- Да, обязательно кто-то виновен и должен получить наказание. Россия создала с Кыргызстаном совместное предприятие. В тамошнем совете директоров половина 8 человек от кыргызстанской стороны, остальные приехали из России. Сидели 8 человек и заварили всю кашу. Теперь должны ответить.

- В то время как происходило столько нарушений законов, избранные от нас 4 человека ничего не замечали?

- Если бы этих 4-х человек правоохранительные органы хорошенько допросили, то они бы обо всем обстоятельно рассказали. Но самое странное, эти 4 человека говорят: «Мы в свое время обращались вплоть до аппарата президента, говоря, что уходят столь большие деньги. Никакого ответа не пришло». Когда мы вызвали их, они рассказали: «Нас не стали слушать, когда мы говорили «смотрите, обратите внимание».

- Есть ли у нас сильные юристы, способные вытащить нас из столь тяжелой ситуации?

- Мы самоуверенно говорим о денежной задолженности. А те просто заставят платить, сказав «вы первыми нарушили соглашение». Хотя мы говорим, что проели-пропили, но доказать это крайне трудно. У них есть только один интерес в предоставлении нам денег. По мне, так это наше дело, хоть расстреляем виновного человека.

Источник: газета «Жаны ордо» №31 от 16.12.2016/стр.2