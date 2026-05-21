Министр Жээнбек Кулубаев обсудил с компанией Rhenus SE сотрудничество в сфере логистики

Бишкек, "Саясат.kg". Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам развития железнодорожной транспортной инфраструктуры Кыргызстана

10 февраля т.г. в г. Берлин Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев встретился с уполномоченным представителем Правления компании «Rhenus SE» Генрихом Керстгенсом. Основной целью встречи стало обсуждение перспективы сотрудничества в сфере транспортной логистики.

Особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам развития железнодорожной транспортной инфраструктуры Кыргызстана, а также созданию современных логистических и контейнерных центров. Отдельно были рассмотрены возможности участия компании «Rhenus Logistics» в реализации инфраструктурных проектов и расширении её присутствия в Кыргызстане.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии совместного сотрудничества и продолжении практических консультаций по реализации совместных проектов.

Справка: Rhenus SE - международная логистическая группа со штаб-квартирой в г. Хольцвиккеде (Германия) и входит в число ведущих мировых операторов транспортно-логистических услуг. Rhenus SE предоставляет комплексные решения в сфере мультимодальных перевозок, складской логистики и управления цепями поставок, осуществляя деятельность более чем в 70 странах мира.