Посол Франции посетил Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР

Бишкек, "Саясат.kg". Также обсуждены перспективы сотрудничества в сфере сохранения биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий и защиты редких видов.

6 февраля 2026 года состоялась встреча заместителя министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики А. Мусаева с Послом Франции в КР господином Николя Фай.

В ходе встречи французская сторона выразила готовность оказать поддержку участию Кыргызской Республики в COP21, который пройдет в 2026 году в г. Ереван (Армения), включая организацию сайд-ивентов по вопросам биоразнообразия. Также обсуждены перспективы сотрудничества в сфере сохранения биоразнообразия, особо охраняемых природных территорий и защиты редких видов.

А. Мусаев отметил проводимую работу в области сохранения биоразнообразия, в том числе разработку Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия (NBSAP), а также подчеркнул уязвимость горных экосистем и ледников Кыргызстана к изменению климата.

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества.