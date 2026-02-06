Председатель Верховного суда встретился с членами Совета по делам правосудия.

Ответственность Совета по делам правосудия носит не краткосрочный, а стратегический характер, поскольку решения, принимаемые сегодня, будут определять облик судебной системы на годы и десятилетия вперёд. Об этом сегодня сказал председатель Верховного суда Кыргызской Республики Медербек Сатыев в ходе совещания с членами Совета по делам правосудия.

Председатель познакомился с избранным заместителем председателя Совета по делам правосудия Мукамбетом Касымалиевым, а также с членами Совета, поздравил их с избранием и пожелал успехов в ответственной деятельности.

Председатель в своей речи отметил, что в прошлом году им была поставлена чёткая задача — снижение коррупциогенности процедур конкурсного отбора кандидатов на должности судей. Итогом совместной работы стал новый законопроект, который был принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики.

«Суть данного закона заключается в минимизации человеческого фактора, снижении субъективного влияния и устранении условий для необоснованного вмешательства в процесс принятия решений. В том числе речь идёт о более прозрачных, формализованных и цифровизированных процедурах оценки кандидатов на должность судей.

Закон также предусматривает новый подход к формированию резерва судейских кадров. При этом принципиально важно правильно понимать саму сущность резерва судейских кадров. Резерв — это не формальный «список ожидания» и не технический этап между конкурсами.

По своему назначению он должен стать институтом долгосрочного формирования судейской элиты страны. Речь идёт о системе, в рамках которой потенциальные кандидаты на должности судей проходят не только первичную оценку, но и последовательное профессиональное и нравственное становление, постоянную проверку знаний, устойчивости к давлению, способности принимать независимые и обоснованные решения.

Именно через качественно сформированный резерв закладывается преемственность судебной власти, её профессиональная культура и единые стандарты правосудия. В этой части ответственность Совета по делам правосудия носит не краткосрочный, а стратегический характер, поскольку решения, принимаемые сегодня, будут определять облик судебной системы на годы и десятилетия вперёд. В этой связи крайне важно, чтобы Совет по делам правосудия, Совет судей и Верховный суд действовали как единая система, совместно выработав чёткие и понятные механизмы реализации новых требований законодательства.

Особо хочу подчеркнуть: без активного внедрения цифровых инструментов эти задачи невозможно реализовать в полном объёме. Цифровизация — это не самоцель, а инструмент обеспечения объективности, равных условий и доверия общества к результатам конкурсного отбора.

В данном контексте цифровизация — это не просто техническое решение и не вопрос удобства. Это вопрос ценностей и доверия», - сказал Медербек Сатыев.

Также было отмечено, что Верховный суд, как институт, подтверждает готовность оказывать Совету по делам правосудия всестороннее содействие — организационное, методическое и экспертное — в пределах своей компетенции.

«Наша общая цель — обеспечить тщательный, справедливый и объективный отбор судей, соответствующих высоким профессиональным и этическим стандартам.

Сегодня со стороны государства, при поддержке Президента Кыргызской Республики Садыра Нургожоевича Жапарова, проводится последовательная политика по повышению статуса судей, укреплению материально-технической базы судов, росту заработной платы и социального обеспечения судейского корпуса.

В этих условиях логично и справедливо, что требования к кандидатам в судьи должны быть максимально высокими — как с точки зрения профессиональной подготовки, так и с точки зрения личной добропорядочности, независимости и ответственности», - подчеркнул Медербек Сатыев.

В ходе встречи председатель Совета по делам правосудия Айбек Молдакунов сообщил, что в 2025 году были проведены конкурсные отборы на 24 вакантные судейские должности в местных судах.

При этом было отмечено, что по 19 вакантным должностям конкурсный отбор был проведён предыдущим составом Совета, по результатам которого соответствующие кандидатуры были внесены Президенту Кыргызской Республики.

По оставшимся 5 вакантным должностям конкурсный отбор был осуществлён новоизбранным составом Совета, по итогам чего в установленном порядке были направлены соответствующие предложения.

Кроме того, сообщалось, что в декабре 2025 года были объявлены конкурсные отборы на одну вакантную судейскую должность в Конституционном суде Кыргызской Республики, две — в Верховном суде Кыргызской Республики и 13 — в местных судах.

Также было отмечено, что в 2025 году были проведены собеседования с 31 судьёй местных судов, срок полномочий которых истёк, а также в 2026 году — с 9 судьями.

По результатам указанных процедур Президенту Кыргызской Республики были внесены соответствующие представления.