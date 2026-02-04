Заместитель министра Кайрат Турсункулов провел онлайн-встречу с представителем МИД Бахрейна

4 февраля 2026 года в формате видеоконференцсвязи состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Кайрата Турсункулова с и.о. заместителя министра иностранных дел и Генеральным директором по двусторонним отношениям МИД Королевства Бахрейн шейхом Абдаллой бин Али Аль Халифой.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-бахрейнских отношений, подтвердив взаимную заинтересованность в углублении политического диалога и расширении сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Также было отмечено важное значение официального визита Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Королевство Бахрейн в апреле 2025 года, который придал новый импульс развитию двусторонних связей.

По итогам встречи стороны подтвердили приверженность дальнейшему укреплению дружественных и партнерских отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Бахрейн.