Новый заместитель министра транспорта и коммуникаций представлен трудовому коллективу

Бишкек, "Саясат.kg". Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.

4 февраля 2026 года, на должность заместителя министра транспорта и коммуникаций назначен Уметалиев Талгат Жолчубекович. Он был представлен трудовому коллективу Министерства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций КР.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев.

Министр Абсаттар Сыргабаев поздравил Талгата Уметалиева с назначением на должность и пожелал ему успехов в работе.