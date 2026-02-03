Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Данияр Амангельдиев провел встречу с представителями крупных американских компаний

Бишкек, "Саясат.kg". Первый зампред также обратил внимание на то, что эти стратегические проекты меняют экономическую географию региона и открывают новые возможности для международного бизнеса.

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев провел встречу с представителями крупных американских компаний для обсуждения перспектив инвестиционного сотрудничества.



В ходе встречи Первый зампред отметил, что Кыргызская Республика находится в фазе активной реализации масштабных инфраструктурных, энергетических и индустриальных проектов. Эти проекты, по его словам, формируют долгосрочные источники устойчивого экономического роста и способствуют структурной модернизации страны.



Данияр Амангельдиев особо подчеркнул значение проекта Камбаратинская ГЭС‑1 как крупнейшей в регионе инициативы. Он отметил, что данный проект создает надежную основу для энергетической безопасности, развития промышленности и расширения экспорта электроэнергии.



В качестве подтверждения инвестиционной привлекательности Кыргызстана Данияр Амангельдиев сообщил, что в 2025 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Кыргызской Республики на уровне B+ с прогнозом «Стабильный». Это, по его словам, служит важным подтверждением результатов структурных реформ и повышения доверия со стороны международных инвесторов.



Первый зампред также отметил, что налоговая политика государства целенаправленно ориентирована на стимулирование и поддержку инвесторов и бизнес-сектора.



«Ключевая цель Кабинета Министров - сформировать в Кыргызстане надежную, понятную и конкурентоспособную юрисдикцию для долгосрочных инвестиций и технологического партнёрства в регионе»,- акцентировал он.



В завершение встречи Первый зампред выразил уверенность, что состоявшийся диалог станет основой для новых проектов, технологического сотрудничества и развития долгосрочного экономического партнёрства между Кыргызской Республикой и американскими компаниями.