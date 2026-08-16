Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев принимает участие в работе Всемирного Правительственного Саммита в городе Дубай

Бишкек, "Саясат.kg". Саммит демонстрирует передовые правительственные инновации и передовые услуги для решения универсальных проблем человечества.

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Объединённые Арабские Эмираты принял участие в церемонии открытия Всемирного правительственного саммита (World Governments Summit).

Саммит служит глобальной платформой для обмена знаниями между правительствами, международными организациями, экспертами и руководителями передовых компаний.

Саммит демонстрирует передовые правительственные инновации и передовые услуги для решения универсальных проблем человечества.

Впервые на полях саммита Кыргызская Республика проведет сайд-ивент «Модель экономического роста Кыргызстана «Снежный барс»: Правительственные акселераторы, институты и инвестиции» с участием высоких должностных лиц ОАЭ.