Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев с рабочим визитом прибыл в Объединенные Арабские Эмираты

Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев с рабочим визитом прибыл в Объединённые Арабские Эмираты по приглашению Вице-президента, Премьер-министра ОАЭ, Правителя эмирата Дубай шейха Мохаммед бин Рашида Аль Мактума.

В рамках визита Глава Кабинета Министров примет участие в работе Всемирного Правительственного Саммита (World Governments Summit), проведет переговоры с высшим руководством ОАЭ и руководителями ряда министерств и суверенных фондов.

Кроме того, в ходе визита планируется подписание двусторонних документов с эмиратской стороной и проведение сайд-ивента «Модель экономического роста Кыргызстана «Снежный барс»: Правительственные акселераторы, институты и инвестиции» на полях Саммита с участием высоких должностных лиц ОАЭ.

Отметим, что данный сайд-ивент проводится впервые на полях саммита по инициативе Кыргызской Республики. В рамках мероприятия пройдут панельные дискуссии с участием представителей Кабинета Министров Кыргызской Республики и эмиратской стороны.